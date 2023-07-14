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嵩县龙王村：从土里“长”出一座美术馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 09:03

　　近日的一天清晨，群山环抱中的嵩县车村镇龙王村雾气弥漫，美景如画。沿着乡间小路蜿蜒而行，一栋乳白色的小楼映入眼帘，这就是最近建成投用的龙王美术馆。

　　“大爷干啥去嘞？”“上班！坐着就能挣钱，中午还能在爱心小灶免费吃午饭。”今年80岁的龙王村村民赵京法一大早就赶到美术馆。他口中的工作，其实是模特。龙王美术馆投用后，不少像赵京法一样的老年人当上了模特，开始兼职赚外快。

　　说起落户龙王村的缘由，龙王美术馆负责人、中国当代水墨人物画画家陈钰铭说：“去年年初，我就在嵩县选址，想建设一座乡村美术馆。一来到龙王村，党员、干部们就带着我到各处走访，我既是被当地的热情打动，也是看中了龙王村得天独厚的环境优势。”

　　龙王村位于嵩县车村镇东部，交通便利，景色宜人，森林覆盖率达98%，是休闲、度假、康养的好去处。这里不仅有秀美的自然风光，还有着丰富的红色文化资源。

　　该村党支部书记、村委会主任王丙申介绍：“乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。眼下，我们村文旅产业势头强劲，要是再加上美学赋能，未来发展将更有潜力。”

　　美术馆建起来了，怎么带旺人气？在选址之初，王丙申就考虑到了这个问题。最终，双方决定在老村委院的基础上建设美术馆，既能盘活闲置资产，也降低了建设成本。而且，这里紧临乡里中心，相当于在原有便民服务中心、日间照料中心、托幼服务中心等七大功能基础上，增加了一个村民休闲、娱乐的好去处。

　　在装修改造时，陈钰铭始终坚持依旧修旧，让美术馆融入山水，与流云飞雾、清风白云相映衬。他说：“我们看中的就是这里的乡土特色，美术馆也一定是要从土里‘长出来’的，所以名字叫龙王美术馆。”

写生团在龙王美术馆作画

　　建成后的美术馆总占地面积3000平方米，有展览区、创作区等五大功能区，集中展示了陈钰铭的代表性作品。正值暑假，不少村民带着孩子来这里接受美的熏陶，一些年轻人也过来观摩作画过程，并跃跃欲试。

　　看到美术馆人气十足，王丙申很是自豪。目前，龙王村已建成农家宾馆138家，床位11000余张，全村85%以上村民从事旅游服务业，美术馆吸引来的写生团也进一步拉动了当地民宿经济。

　　在王丙申看来，美术馆在带动当地经济发展的同时，也提供了一个文化空间，在乡村播下了艺术的种子。下一步，龙王村将依托美术馆打造艺术家村落、采风基地，在田园牧歌里守望乡土文化，让美学植入心灵，让文化振兴乡村，推动乡村振兴走出“艺术范儿”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王向魁 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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