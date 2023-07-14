提醒！考生收到录取通知书别忘了领纸质档案

我省2023年高招录取工作即将结束，昨日，市教育考试中心普招科负责人陈合锋提醒考生，收到录取通知书后，及时领取纸质档案。

我省2023年高招录取工作即将结束，昨日，市教育考试中心普招科负责人陈合锋提醒考生，收到录取通知书后，及时领取纸质档案。

陈合锋介绍，所有通过高招(含高职单招、对口生)被录取的考生，收到通知书后，本人须凭录取通知书、准考证、身份证领取纸质档案，报到时交给录取高校，不得代领。

考生可根据考试服务中心安排的集中发档案时间，前去领取纸质档案。市区考生到各区招生服务中心领取：涧西区，九都路与黄河路交叉口向北50米路西，电话64880218；西工区，中州中路211号，电话63261563；老城区、瀍河区，夹马营路75号，电话63711776；洛龙区，龙门大道561号，电话：60696957。对口生考生统一到西工区招生服务中心(中州中路211号)领取纸质档案。

没被大学录取，准备复读，纸质档案怎么办？“纸质档案将被退回学籍所在高中。”陈合锋说，纸质档案保存期为录取结束后半年，保存期满市教育考试机构将考生高级中等教育阶段档案退回其毕业学校，报名登记表、报考学校(专业)志愿表、体检信息表等按秘密级材料销毁；纸质档案中的其他材料，考生可在第二年参加高考后学校整理档案时，到学籍所在高中领取，交给自己的高考报名点，上交时间以报名点通知为准。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)