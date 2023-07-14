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为现代化洛阳建设贡献城管力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 09:03

　　近日，市城市管理局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究制定贯彻落实措施，推动全会部署要求在城管系统落地见效。

　　会议指出，市城市管理局全体党员干部要切实把思想和行动统一到全会精神上来，认真学习领会、坚决贯彻落实、奋力攻坚闯关，凝心聚力推动城市管理高质量发展。

　　会议强调，要抓好贯彻落实。紧紧围绕市委十二届四次全会精神，结合工作实际，聚焦下半年重点工作，制订实施方案。抢抓政策机遇期和关键窗口期，聚焦风口产业，攻坚克难，统筹推进花都花城建设、公园提升改造等重点项目，积极抓好供水水质提升、燃气安全装置加装等公共服务供给，持续开展市容环境治理提升和水气营商环境优化，深入开展全国文明城市创建，全力做好省运会服务保障，以城市管理实质实效不断提升市民群众获得感、幸福感和安全感。要强化使命担当。切实用全会精神统一思想、指导实践、推动工作，持续开展好城市管理系统“双一流(一流作风、一流服务)”创建活动和“最美城管人”选树活动，强化服务领先，增强使命意识，主动担当作为，努力打造一支政治过硬、业务精湛、争先创优的干部队伍，为现代化洛阳建设贡献城管力量。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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