这些洛阳娃将向清华、北大出发

近日，清华大学、北京大学洛阳校友会分别举行座谈会，欢送今年考入清华、北大的校友。今年，洛阳已有12名学子考入清华、北大，他们将于近期到学校报到。

近日，清华大学、北京大学洛阳校友会分别举行座谈会，欢送今年考入清华、北大的校友。今年，洛阳已有12名学子考入清华、北大，他们将于近期到学校报到。

昨日，北大洛阳校友会到偃师区邙岭镇看望2022年从北大毕业到基层工作的选调生，欢送2023年考入北大的许璐凡、张乐天两名学子。其中，许璐凡为我市考生，毕业于偃师高中；张乐天小学就读于偃师。

北大洛阳校友会副会长兼秘书长刘晓鹏寄语新校友，进入燕园后继续热爱学习、热爱运动，成长为国家真正的栋梁之材。爱心企业家陈治功为两名学子发放了助学金。

8月10日，清华洛阳校友会在洛阳留学生创业园举办了“2023迎新送新座谈会”。今年共有3名清华应届毕业博士生回洛工作，11名洛阳籍学子考入清华。这11名学子具体情况为洛一高毕业生3人(席嘉鑫、张铭哲、李昌铄)；栾川一高毕业生3人(陈劲豪、裴原基、任渝霖)；孟津一高毕业生2人(李明阳、崔灿明珠)；偃师高中毕业生1人(张沛宁)；伊川一高毕业生1人(翟廷逸)；另有洛阳籍复读生1人(曹宜可)，曾就读于洛八高。

清华洛阳校友会会长原文涛高度评价回洛工作校友的报效故乡行动；寄语新入学的11名校友，牢记清华“自强不息 厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风，发奋学习，将来回报故乡、报效祖国。该校友会还向贫困学子任渝霖现场捐赠5000元。爱心企业家顾陆军、张素霞为学子们捐赠了被褥、茶具等。

此外，今年伊川一高廉志阳(理科646分)、新安一高吕浩文(理科628分)，分别通过空军、海军招飞，以优异成绩入选清华、北大“双学籍”飞行学员班，有望考入清华、北大。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)