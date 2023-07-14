为建设现代化产业体系提供高水平生态环境保障

近日，市生态环境局先后召开党组会议、党组理论学习中心组集体学习和专题研讨会议，围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中研讨，明确目标，厘清思路，制定举措，着力为我市加快建设现代化产业体系提供高水平生态环境保障。

近日，市生态环境局先后召开党组会议、党组理论学习中心组集体学习和专题研讨会议，围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中研讨，明确目标，厘清思路，制定举措，着力为我市加快建设现代化产业体系提供高水平生态环境保障。

会议指出，全市生态环境系统要把学习宣传贯彻市委十二届四次全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把思想和行动统一到市委部署要求上来，认真对照全会决策部署，细化工作举措，压紧压实责任，推动全会精神在生态环境系统落地生根、开花结果。

会议强调，要优化项目建设生态环境要素服务，强化重大项目环评保障，提升项目审批质效，持续开展优化营商环境和“万人助万企”活动，主动开展调查研究和助企帮扶，推动生态保护与产业发展协同共进。要协同推进减污降碳，积极争创国家减污降碳协同创新试点城市，准确把握“双碳”战略产业风口，发展壮大绿色环保产业，推动工业、旅游、生态三维融合，着力打造工业型历史文化名城减污降碳协同增效“洛阳样板”。要全面加强队伍建设，不断提升生态环保队伍把握产业风口、服务产业发展、抓好资本运作、防范化解风险等能力，着力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)