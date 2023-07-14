洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为建设现代化产业体系提供高水平生态环境保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 08:59

　　近日，市生态环境局先后召开党组会议、党组理论学习中心组集体学习和专题研讨会议，围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中研讨，明确目标，厘清思路，制定举措，着力为我市加快建设现代化产业体系提供高水平生态环境保障。

　　会议指出，全市生态环境系统要把学习宣传贯彻市委十二届四次全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把思想和行动统一到市委部署要求上来，认真对照全会决策部署，细化工作举措，压紧压实责任，推动全会精神在生态环境系统落地生根、开花结果。

　　会议强调，要优化项目建设生态环境要素服务，强化重大项目环评保障，提升项目审批质效，持续开展优化营商环境和“万人助万企”活动，主动开展调查研究和助企帮扶，推动生态保护与产业发展协同共进。要协同推进减污降碳，积极争创国家减污降碳协同创新试点城市，准确把握“双碳”战略产业风口，发展壮大绿色环保产业，推动工业、旅游、生态三维融合，着力打造工业型历史文化名城减污降碳协同增效“洛阳样板”。要全面加强队伍建设，不断提升生态环保队伍把握产业风口、服务产业发展、抓好资本运作、防范化解风险等能力，着力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
        “家里有老人的朋友最怕啥？老人家跌倒啊！”河科大二附院神经内科副主任医师余晓斐说，“怕老人跌倒万一磕...
  • ·保护“小神兽”视力，眼科医生们咋做的
  • ·天热孩子脾胃弱 试试这些小妙招
  • ·得了阑尾炎 饮食有禁忌
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳师院附中新校区现靓姿 9月开学迎...
  • 定鼎大道孟津至吉利段修复工程预计9月...
  • 目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅...
  • 洛阳地铁1号线应天门站运营时间调整
  • 古城民居大院保护修缮项目、丽景门文...
  • 摘16金，总分第一！洛阳游泳队实现省...
  • 8月18日17时至23时，洛阳部分公交线路...
  • 创业有梦，不忘乡愁！洛阳2023年高素...
  • “办好省运会 当好东道主”倡议书
  • 20日，来洛阳图书馆听考古专家讲“丝...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    残荷

    周公路特色商业步行街

    隋唐荷花

    紫薇花开
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605