老旧小区“变脸” 居民生活升级

近日，记者走进改造后的偃师区民主路片区老旧小区，映入眼帘的是外立面焕然一新的楼房、宽敞整洁的道路、整齐划一的公共停车位。

近日，记者走进改造后的偃师区民主路片区老旧小区，映入眼帘的是外立面焕然一新的楼房、宽敞整洁的道路、整齐划一的公共停车位。

该片区老旧小区连片改造项目，涉及13个小区1031户居民。以前小区里基础设施陈旧，环境卫生脏乱。改造后，该片区建成了一个大型社区，增设了绿地游园、公共停车位、充电桩等，宜居环境大幅提升了居民幸福指数。(洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 摄)