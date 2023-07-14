15日，全市纪检监察机关工作推进会召开，深入学习贯彻全省纪检监察机关半年工作会、市委十二届四次全会精神，总结今年以来工作，安排部署下一步重点任务。 15日，全市纪检监察机关工作推进会召开，深入学习贯彻全省纪检监察机关半年工作会、市委十二届四次全会精神，总结今年以来工作，安排部署下一步重点任务。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。 会议强调，全市纪检监察机关要胸怀大局、服务全局，聚焦市委“三项重点工作”，充分发挥专项监督工作专班作用，确保市委市政府各项工作部署全面快速落地见效。要扎实开展乡村振兴、医药、粮食购销、医保社保等领域腐败问题专项整治，着力消除制约高质量发展的顽瘴痼疾。要聚焦优化政务环境、市场环境、法治环境，深化营商环境监督治理，监督推动“放管服效”改革，切实提振企业发展信心。要严格落实市委激发“四敢”活力意见和市纪委监委18项监督保障措施，把激励担当作为贯穿到纪检监察具体工作中，切实为担当者担当、为负责者负责、为创新者开道。 会议强调，要坚持严的基调不动摇，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，及时发现查处新型腐败和隐性腐败。要严格执行一体化联动办案、审查调查快进快出等机制，坚决守牢办案安全底线，高质高效办好每起案件。要深化纪检监察体制改革，认真落实双重领导体制和重大事项、重要问题线索报送报告制度。要切实发挥机关纪委作用，持续健全“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制，树立大抓基层基础导向，推动基层监督从“有形”向“有效”转变。要推动教育整顿和主题教育结合融合，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 马乐 通讯员 郝青霄)