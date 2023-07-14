洛阳大力推动农贸市场改造提升 打造现代新型农贸市场

小市场，大民生。近日我市召开的2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会强调，要抓好农贸市场提升等“良心工程”，努力让洛阳群众更幸福、更安全、更舒适、更便利。

小市场，大民生。近日我市召开的2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会强调，要抓好农贸市场提升等“良心工程”，努力让洛阳群众更幸福、更安全、更舒适、更便利。

今年以来，我市通过农贸市场“硬件”升级和“软件”提升，打造对标大型商超、功能布局科学、农产品可溯源、管理精细化的现代新型农贸市场，让市民“菜篮子”拎得更舒心。日前，记者走访我市多个农贸市场，感受改造提升后的新气象。

市场更“智慧”，产品可溯源

近日，记者走进位于西工区汉屯路19号的王城市井农贸市场，实时滚动数据的电子大屏幕上，不仅有各类商品的价格、农药残留检测结果等信息，还有市场的客流量数据分析、交易额排行榜等。

在王城市井农贸市场，商户正在理货

“这家市场好评率高、服务热情，菜也很实惠。”家住附近的张淑芳一边选购菜品一边说。她从家步行到这里只需10多分钟，在挑选了土豆、青椒、茼蒿并完成称重后，她接过购物小票。记者看到，在这张购物小票上，产品单价和重量、消费金额、商户名称、产品溯源等信息一目了然。

在位于涧西区建设路50号的上发市集农贸市场，记者了解到，从去年营业以来，到这里消费的顾客越来越多。作为涧西区智慧放心生鲜市场的新标杆，上发市集农贸市场以“智慧+数据”的形式，让消费者对整个消费过程清晰明了。目前，该农贸市场已实现网络互连全覆盖。

今年以来，我市加快推进农贸市场改造提升工程，推动农贸市场提档升级。截至目前，我市已经完成周公市场、康滇市场、邙山市场、行署路市场等12个农贸市场的超市化改造提升或转型升级，同时完成21个农贸市场的微改造提升。