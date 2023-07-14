12日至昨日，洛阳市领导干部乡村振兴专题培训班(第二批)举行，深入贯彻市委十二届四次全会精神，围绕落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，赴浙江和江苏等先行地区实地考察学习，进一步拓宽视野格局，转变思维观念，不断开创洛阳乡村振兴新局面。市委副书记、政法委书记杨骁率队考察。

12日至昨日，洛阳市领导干部乡村振兴专题培训班(第二批)举行，深入贯彻市委十二届四次全会精神，围绕落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，赴浙江和江苏等先行地区实地考察学习，进一步拓宽视野格局，转变思维观念，不断开创洛阳乡村振兴新局面。市委副书记、政法委书记杨骁率队考察。

连日来，洛阳市考察团深入浙江省丽水市百兴菇业、“丽水山耕”梦工厂、古堰画乡等地，考察特色产业、民宿经济发展等典型做法；深入浙江省杭州市萧山区横一村、佛山村、昇光村，桐庐县环溪村、深澳村，考察学习数字乡村、乡村运营、古村落保护等实践经验；深入江苏省昆山市市北村、张家港市永联村，考察集体经济发展、乡村治理等先进做法。考察期间，培训班先后组织2次报告会，聆听永联村、市北村乡村振兴专题辅导报告；组织2次座谈会，结合洛阳实际，交流学习体会，进一步明确努力方向和工作重点。外出考察前，考察团还到宜阳县、洛宁县观摩乡里中心建设等工作。

杨骁在考察中强调，要深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，保持清醒认识，找准问题短板，持续精准发力，以“四敢”精神推动乡村振兴取得更大成效。要以富民强村为目标，着力提高乡村产业质量效益和可持续发展能力，强化农村公共服务保障，整体提升乡村文明程度，加快建设宜居宜业和美乡村。要坚持规划先行、谋定后动，深挖乡村资源禀赋，以市场化思维推进乡村运营，引入多元合作机制，发挥乡贤带动作用，实现企业发展、集体受益、群众得利的多方共赢。要激励担当作为、强化为民意识，践行群众路线，做好群众工作，以“五星”支部创建为引领提升基层组织凝聚力战斗力，高质高效推动乡村振兴工作走深走实。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张君)