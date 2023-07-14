洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳打造博物馆研学游IP 为文旅消费市场再添活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 09:06
隋唐大运河文化博物馆里的研学团队

　　研学是暑期最热门的出游主题之一。面对旺盛的市场需求，这个暑期，我市博物馆、纪念馆等持续创新研学产品供给、补齐研学服务短板，结合文化特色打造博物馆研学游IP，为文旅消费市场再添活力。

　　“古墓”里打卡做任务，神秘又好玩

　　“本来打算带孩子走马观花看一看，没想到还有这种玩法！”昨日，在洛阳古墓博物馆讲解服务台，来自江苏的游客刘雷为两个孩子分别领取了《“探秘古墓宝藏”研学手册》(以下简称《研学手册》)，然后与3家来自广东、甘肃、四川的游客组成一个10人团队，在该博物馆讲解员的带领下，开启了“古墓亲子研学游”。

　　这份《研学手册》是洛阳古墓博物馆今年暑期推出的研学新产品，手册中除了常见的游览常识、博物馆简介等，还别出心裁设置了10个需要在博物馆内打卡完成的任务。“暑期带孩子的游客特别多，中国古代墓葬文化内涵丰富又比较抽象，为了让大家来一趟都能有所收获，我们为亲子游的家庭量身定制了这本手册，增加在参观过程中的趣味性、互动性和体验性。”洛阳古墓博物馆研学领域负责人刘子新介绍，产品推出后备受青睐，随机组团、精品小团的模式也广受好评。

古墓博物馆里的研学团队

　　“神秘的妇人启门图有哪些寓意”“壁画《歌乐仕女图》里都有哪些乐器”……对于游客研学过程中遇到的这些问题，讲解员会引导孩子们先回答，然后再给大家讲述文物背后的故事。记者注意到，每完成一项《研学手册》中的任务，参加的孩子就可以得到一张相应的卡通贴画或者一枚徽章。“待集齐所有贴画、徽章，对博物馆里比较有代表性的墓葬、壁画也了解得差不多了。”刘雷认为，这种研学形式充分调动了孩子们的好奇心，也让这趟博物馆之旅更有意义。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
        “家里有老人的朋友最怕啥？老人家跌倒啊！”河科大二附院神经内科副主任医师余晓斐说，“怕老人跌倒万一磕...
  • ·保护“小神兽”视力，眼科医生们咋做的
  • ·天热孩子脾胃弱 试试这些小妙招
  • ·得了阑尾炎 饮食有禁忌
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳师院附中新校区现靓姿 9月开学迎...
  • 定鼎大道孟津至吉利段修复工程预计9月...
  • 目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅...
  • 洛阳地铁1号线应天门站运营时间调整
  • 古城民居大院保护修缮项目、丽景门文...
  • 摘16金，总分第一！洛阳游泳队实现省...
  • 8月18日17时至23时，洛阳部分公交线路...
  • 创业有梦，不忘乡愁！洛阳2023年高素...
  • “办好省运会 当好东道主”倡议书
  • 20日，来洛阳图书馆听考古专家讲“丝...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    残荷

    周公路特色商业步行街

    隋唐荷花

    紫薇花开
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605