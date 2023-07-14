洛阳打造博物馆研学游IP 为文旅消费市场再添活力

研学是暑期最热门的出游主题之一。面对旺盛的市场需求，这个暑期，我市博物馆、纪念馆等持续创新研学产品供给、补齐研学服务短板，结合文化特色打造博物馆研学游IP，为文旅消费市场再添活力。

隋唐大运河文化博物馆里的研学团队

研学是暑期最热门的出游主题之一。面对旺盛的市场需求，这个暑期，我市博物馆、纪念馆等持续创新研学产品供给、补齐研学服务短板，结合文化特色打造博物馆研学游IP，为文旅消费市场再添活力。

“古墓”里打卡做任务，神秘又好玩

“本来打算带孩子走马观花看一看，没想到还有这种玩法！”昨日，在洛阳古墓博物馆讲解服务台，来自江苏的游客刘雷为两个孩子分别领取了《“探秘古墓宝藏”研学手册》(以下简称《研学手册》)，然后与3家来自广东、甘肃、四川的游客组成一个10人团队，在该博物馆讲解员的带领下，开启了“古墓亲子研学游”。

这份《研学手册》是洛阳古墓博物馆今年暑期推出的研学新产品，手册中除了常见的游览常识、博物馆简介等，还别出心裁设置了10个需要在博物馆内打卡完成的任务。“暑期带孩子的游客特别多，中国古代墓葬文化内涵丰富又比较抽象，为了让大家来一趟都能有所收获，我们为亲子游的家庭量身定制了这本手册，增加在参观过程中的趣味性、互动性和体验性。”洛阳古墓博物馆研学领域负责人刘子新介绍，产品推出后备受青睐，随机组团、精品小团的模式也广受好评。

古墓博物馆里的研学团队

“神秘的妇人启门图有哪些寓意”“壁画《歌乐仕女图》里都有哪些乐器”……对于游客研学过程中遇到的这些问题，讲解员会引导孩子们先回答，然后再给大家讲述文物背后的故事。记者注意到，每完成一项《研学手册》中的任务，参加的孩子就可以得到一张相应的卡通贴画或者一枚徽章。“待集齐所有贴画、徽章，对博物馆里比较有代表性的墓葬、壁画也了解得差不多了。”刘雷认为，这种研学形式充分调动了孩子们的好奇心，也让这趟博物馆之旅更有意义。