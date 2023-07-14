洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

西瓜销售进入淡季 洛阳城市区自产瓜果直销点减至30个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 08:54

　　日前，记者从市城市管理局获悉，考虑到西瓜销售进入淡季，该局将城市区自产瓜果便民直销点数量由160个减至30个。同时根据民生需求，在城市区增设63个便民疏导点，可以吸纳就近流动商贩“入市”经营。

　　今年，市城市管理局继续全方位服务进城瓜农果农，从6月中旬开始，在城市区设置160个自产瓜果便民直销点，并推出“四个一”服务举措，进城瓜农果农只需联系对口城管执法人员，就能享受一对一服务。

　　自产瓜果便民直销点自设立后，吸引全市瓜农果农前来卖瓜果，城管部门坚持“为民惠民、服务前置、管理后置”的理念，按照“只服务不罚款”“有困难找城管”的原则，通过“手拉手、一对一”的贴心服务，在保障城市交通和市容秩序良好、保持环境卫生整洁的同时，方便瓜农果农进城直销，满足市民消费需求。

　　“爱心遮阳篷配备给自产瓜果便民直销点”“城管队员化身‘快递员’”“城管队员自掏腰包买瓜，让瓜农早回家”“免费拖车、帮卖瓜、送烩面”“12岁男孩独自守瓜摊，收获满满爱心”……两个月时间里，在自产瓜果便民直销点，发生了许多城管队员帮助瓜农，爱心企业和爱心人士助力困难瓜农的感人故事，经本报报道后，引发社会各界和网友们的广泛好评，有力地擦亮了“有困难找城管”服务品牌。

　　城市区30个自产瓜果便民直销点位置

　　涧西区(7个)

　　●西苑路与湖南路交叉口北(湖南路西侧)

　　●新疆路与江西路交叉口(檀香园小区门口)

　　●山东路洛铜幼儿园附近

　　●陕西路与陕北一路交叉口东北角

　　●丰润东路中段

　　●陕北一路东侧

　　●周山大道与电厂路交叉口北侧至石化加油站100米处

　　西工区(8个)

　　●邙岭农贸市场西100米

　　●唐宫路与光华路交叉口东北角

　　●凯旋路613家属院门口

　　●涧东路与丽春路交叉口西北角

　　●唐宫路东周百货对面人行道

　　●凯旋路与洛浦西路交叉口东南角

　　●健康西路与芳林北路交叉口西南角

　　●凯旋路与七一路交叉口

　　老城区(4个)

　　●唐宫东路与义勇北街交叉口西南角

　　●经七路鼎城小区西门口空地

　　●唐宫东路与人民街交叉口西南角

　　●春都路与苗南东路交叉口至春都家电市场东门人行道

　　瀍河区(3个)

　　●华林路36中大门南侧

　　●陇南小区门口(春都路北侧)

　　●启明东路三川大道桥下北侧

　　洛龙区(8个)

　　●学府街与开元大道交叉口德园小区北门

　　●翠云路与厚载门街交叉口中油一期南门

　　●宜人路龙泰A区门口

　　●洛宜路与张衡街交叉口

　　●翠云东路

　　●今典一路花样年华与境界处

　　●军民路农科所北院门口

　　●午桥小区西门（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
    老人预防跌倒，试试“330法”吧
        “家里有老人的朋友最怕啥？老人家跌倒啊！”河科大二附院神经内科副主任医师余晓斐说，“怕老人跌倒万一磕...
  • ·保护“小神兽”视力，眼科医生们咋做的
  • ·天热孩子脾胃弱 试试这些小妙招
  • ·得了阑尾炎 饮食有禁忌
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳师院附中新校区现靓姿 9月开学迎...
  • 定鼎大道孟津至吉利段修复工程预计9月...
  • 目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅...
  • 洛阳地铁1号线应天门站运营时间调整
  • 古城民居大院保护修缮项目、丽景门文...
  • 摘16金，总分第一！洛阳游泳队实现省...
  • 8月18日17时至23时，洛阳部分公交线路...
  • 创业有梦，不忘乡愁！洛阳2023年高素...
  • “办好省运会 当好东道主”倡议书
  • 20日，来洛阳图书馆听考古专家讲“丝...
    		•
    百姓呼声
    洛阳站与地铁不出站换乘预计10月底实现
    洛阳何时能接种威斯克三价新冠疫苗？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    残荷

    周公路特色商业步行街

    隋唐荷花

    紫薇花开
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605