西瓜销售进入淡季 洛阳城市区自产瓜果直销点减至30个

日前，记者从市城市管理局获悉，考虑到西瓜销售进入淡季，该局将城市区自产瓜果便民直销点数量由160个减至30个。

日前，记者从市城市管理局获悉，考虑到西瓜销售进入淡季，该局将城市区自产瓜果便民直销点数量由160个减至30个。同时根据民生需求，在城市区增设63个便民疏导点，可以吸纳就近流动商贩“入市”经营。

今年，市城市管理局继续全方位服务进城瓜农果农，从6月中旬开始，在城市区设置160个自产瓜果便民直销点，并推出“四个一”服务举措，进城瓜农果农只需联系对口城管执法人员，就能享受一对一服务。

自产瓜果便民直销点自设立后，吸引全市瓜农果农前来卖瓜果，城管部门坚持“为民惠民、服务前置、管理后置”的理念，按照“只服务不罚款”“有困难找城管”的原则，通过“手拉手、一对一”的贴心服务，在保障城市交通和市容秩序良好、保持环境卫生整洁的同时，方便瓜农果农进城直销，满足市民消费需求。

“爱心遮阳篷配备给自产瓜果便民直销点”“城管队员化身‘快递员’”“城管队员自掏腰包买瓜，让瓜农早回家”“免费拖车、帮卖瓜、送烩面”“12岁男孩独自守瓜摊，收获满满爱心”……两个月时间里，在自产瓜果便民直销点，发生了许多城管队员帮助瓜农，爱心企业和爱心人士助力困难瓜农的感人故事，经本报报道后，引发社会各界和网友们的广泛好评，有力地擦亮了“有困难找城管”服务品牌。

城市区30个自产瓜果便民直销点位置

涧西区(7个)

●西苑路与湖南路交叉口北(湖南路西侧)

●新疆路与江西路交叉口(檀香园小区门口)

●山东路洛铜幼儿园附近

●陕西路与陕北一路交叉口东北角

●丰润东路中段

●陕北一路东侧

●周山大道与电厂路交叉口北侧至石化加油站100米处

西工区(8个)

●邙岭农贸市场西100米

●唐宫路与光华路交叉口东北角

●凯旋路613家属院门口

●涧东路与丽春路交叉口西北角

●唐宫路东周百货对面人行道

●凯旋路与洛浦西路交叉口东南角

●健康西路与芳林北路交叉口西南角

●凯旋路与七一路交叉口

老城区(4个)

●唐宫东路与义勇北街交叉口西南角

●经七路鼎城小区西门口空地

●唐宫东路与人民街交叉口西南角

●春都路与苗南东路交叉口至春都家电市场东门人行道

瀍河区(3个)

●华林路36中大门南侧

●陇南小区门口(春都路北侧)

●启明东路三川大道桥下北侧

洛龙区(8个)

●学府街与开元大道交叉口德园小区北门

●翠云路与厚载门街交叉口中油一期南门

●宜人路龙泰A区门口

●洛宜路与张衡街交叉口

●翠云东路

●今典一路花样年华与境界处

●军民路农科所北院门口

●午桥小区西门（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）