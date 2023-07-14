洛阳今日晴天转多云 气温26℃～36℃

今日洛阳晴天转多云，部分地区有短时阵雨，气温26℃～36℃。

昨日，我市最高气温35℃，最大相对湿度82%，妥妥地进入“焖蒸”模式。今明两天，这种桑拿天仍将持续。明起部分地区将有阵雨造访，送来少许清凉。

专家提醒，桑拿天市民外出需注意防暑、防晒、勤补水，遵循“三多两少”原则，保持良好心态应对高温闷热的侵扰——

多通风：保持周围环境自然通风，人不要在空调环境中待时间过长，定时打开窗户，让室外的新鲜空气流进来。

多喝水：一定要多喝水，不能等口渴了再喝，尤其在出汗多时要喝一点儿淡盐水。

多休息：注意保持充足睡眠，有规律地生活和工作，增强免疫力。

少外出：避免在10时至16时这一气温最高时段外出，如必须外出，要做好防护措施，切忌长时间暴露在太阳下。

少耽误：一旦出现头晕、恶心、胸闷等中暑早期症状，应立即休息，并采取降温措施，病情严重的要立即送医治疗。

市气象台根据最新气象资料分析，今日受高空偏北气流和地面暖低压的共同影响，我市气温较高。18日至21日受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，我市有分散性阵雨。

最近几天天气预报

今天：晴天转多云，部分地区有短时阵雨，气温26℃～36℃。

明天：多云，部分地区有短时阵雨，气温26℃～34℃。

19日(周六)：多云到阴天转阵雨，气温25℃～33℃。

20日(周日)：多云有分散性阵雨，气温25℃～33℃。

21日(周一)：阵雨转多云，气温24℃～32℃。

22日(周二)：晴天间多云，气温24℃～34℃。

23日(周三)：晴天转多云，气温24℃～32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）