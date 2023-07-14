目标已明确！洛阳公布未来3年既有住宅加装电梯推进时间表

16日，洛阳市住建局召开既有住宅加装电梯三年行动推进会，总结全市加装电梯工作实施情况，介绍下一步加装电梯工作推进计划，截至6月底，全市既有住宅加装电梯累计登记并发放合格证301台。

16日，洛阳市住建局召开既有住宅加装电梯三年行动推进会，总结全市加装电梯工作实施情况，介绍下一步加装电梯工作推进计划，截至6月底，全市既有住宅加装电梯累计登记并发放合格证301台。

未来洛阳加装电梯工作如何推进？加装电梯都有哪些政策支持？记者梳理了5个相关问题，回应群众关切。

加装电梯工作如何推进？

解读：根据安排，洛阳既有住宅加装电梯工作将分3阶段推进。

●2024年年底前，都市核心区(涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区)老旧小区加装电梯完成率力争在20%以上，孟津区和偃师区力争在8%以上，其他县(新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县、嵩县、栾川县、汝阳县)力争在5%以上。

●2025年年底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争在35%以上，孟津区和偃师区力争在15%以上，其他县力争在10%以上。

●2026年6月底前，都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争在50%以上，孟津区和偃师区力争在20%以上，其他县力争在15%以上。