“办好省运会 当好东道主”倡议书

洛阳盛情迎省运，千年古都展风采。河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将于8月18日至28日在我市隆重举行。省运会第三次“花开洛阳”，洛阳人民热情满怀，千年古都盛装以待。省运会既是全体市民的节日，也是对洛阳综合实力、城市形象和市民素质的一次大检阅和大展示。

广大市民朋友们：

洛阳盛情迎省运，千年古都展风采。河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将于8月18日至28日在我市隆重举行。省运会第三次“花开洛阳”，洛阳人民热情满怀，千年古都盛装以待。省运会既是全体市民的节日，也是对洛阳综合实力、城市形象和市民素质的一次大检阅和大展示。

办好省运会是市委市政府向省委省政府和全省人民作出的庄严承诺，当好东道主是全体洛阳市民的荣誉和使命。作为东道主，我们有责任和义务维护洛阳的文明城市形象，充分展示千年古都的独特魅力，用实际行动服务省运会、支持省运会，为省运会增光添彩。在此，我们特向全体市民发出倡议：

一、当好东道主，诚迎八方客。省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会召开期间，将有来自全省各地的运动员、教练员、裁判员及观众齐聚洛阳，共襄精彩盛会。请广大市民展现主人翁精神，奉献无微不至的“洛阳礼遇”，传递千年古都的好客之情，以实际行动为省运会顺利召开添彩助力。

二、当好东道主，服务暖人心。全市广大志愿者们要发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，主动作为、奉献爱心、服务他人，积极参与志愿服务活动，为四方宾朋在比赛、观赛、交通、停车、住宿、购物、消费等方面提供热心、周到的服务，让广大运动员及游客在洛阳赛得顺心、吃得舒心、住得安心、行得放心、游得欢心、购得称心、玩得开心。

三、当好东道主，尊观赛礼仪。“文明观赛事，理智对输赢”。请广大市民自觉遵守观赛礼仪，做到主动排队礼让，爱护公物，不损坏场馆设施，不浪费场馆资源；做到维护公共卫生，不乱扔废弃物，不向赛场投掷杂物，不在公共场所吸烟；遵守公共秩序，做到有序进退场，中途不离场，争做讲文明、有礼貌、守纪律的文明标兵。

精彩省运，魅力洛阳。办好省运会，没有旁观者，当好东道主，人人作贡献。广大市民朋友们，让我们从自身做起，从点滴小事做起，切实担负起这一光荣的使命和责任，以主人翁的姿态，与全体运动健儿一道，为省运喝彩，为梦想加油！当好东道主，展现文明风采！

洛阳市文明办

2023年8月16日