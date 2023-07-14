20日，来洛阳图书馆听考古专家讲“丝路第一关”

16日，记者从洛阳市考古研究院获悉，20日，“行走河南 读懂中国——考古洛阳公益讲堂系列讲座”将走进洛阳图书馆，由该院考古专家王咸秋讲述“丝路第一关”——新安汉函谷关的考古发现和申遗历程。

王咸秋（资料图）

16日，记者从洛阳市考古研究院获悉，20日，“行走河南 读懂中国——考古洛阳公益讲堂系列讲座”将走进洛阳图书馆，由该院考古专家王咸秋讲述“丝路第一关”——新安汉函谷关的考古发现和申遗历程。

汉函谷关遗址位于洛阳市新安县，自西汉元鼎三年杨仆建关，至今已有2100多年的历史。汉函谷关素有“中原锁钥，两京咽喉”之称，为东汉八关之首，是洛阳盆地周边防御体系的重要组成部分，同时也是丝绸之路西行的第一关，不仅具有重要的军事地位，也见证了丝路贸易的繁荣兴盛。

讲座时间为8月20日15时至17时，地点在洛阳市图书馆第一报告厅，如果您感兴趣，可扫描下方二维码报名。

（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）