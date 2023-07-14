洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

奖金最高3万元！第九届中国·洛阳“三彩杯”（国际）创意设计大赛邀您参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.16 16:30
 

　　荟萃创意创造，添彩文旅文创。8月16日，第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛作品征集正式启动。本次大赛由中国文化产业协会、中国工艺美术协会、中国博物馆协会支持，河南省文化和旅游厅、河南省教育厅、河南省工业和信息化厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市教育局、洛阳市工业和信息化局、洛阳市文物局、洛阳文化旅游投资集团有限公司承办，河南省文化产业协会、河南省工艺美术行业协会、古田路9号创意设计版权保护交易平台(福州)协办，洛阳城市礼物研究有限公司执行，洛阳三彩艺术博物馆、洛阳万茗堂电子商务有限公司特别支持。

　　据悉，大赛创办于2012年，依托中原地区良好的创意产业发展环境和丰富的文化创意资源，搭建创意平台，培养创新人才，带动产业融合发展，成果丰硕，影响广泛，已成为代表中原地区创意创新实力的知名文创品牌赛事。

　　本次大赛旨在以“博物中国·艺都洛阳”为主题，以洛阳丰厚的历史文化资源为依托，面向全球创意人才征集一批洛阳特色文化鲜明、深受消费者青睐的创意作品，实现创意设计为文化产业赋能，推动洛阳文旅文创产业高质量发展。

　　本次大赛共设置四大赛道。

　　赛道：文创产品创意设计。以洛阳向世界擦亮展示的“盛世隋唐”“国花牡丹”名片中的牡丹、人文等为主题元素，聚焦政务、商务伴手礼和年轻人、家庭喜欢的潮玩、益智类文创产品，运用新技术、新工艺、新材料，突出时尚感、科技感、实用感，围绕打造洛阳特色文创伴手礼进行创意设计。特别设立文创酒器赛道，围绕传承、弘扬、创新中国传统酒文化，创意设计宜品、宜赏、宜馈赠、宜收藏、宜传播的文创酒器，作品风格独特，内涵厚重，凸显古与今、器与用的有机统一；以多元化综合性中国文化创意酒类运营平台——万茗堂吉祥物“锦鲤”为主题，挖掘利用锦鲤文化元素，创意设计伴手礼，艺术品等。

　　第二赛道城市公共空间艺术设计。以美学引领、艺术点亮城市公共空间文化内涵品位为主题，围绕洛阳街景艺术、洛阳青年会客厅两个门类提升进行创意设计。洛阳街景艺术要聚焦河洛文旅IP的现代展示美学表达进行创意设计，洛阳青年会客厅要聚焦年轻人喜欢购买的具有收藏鉴赏价值的城市文创产品和生活美学产品、喜欢品享的互通互动互联开放性交流空间进行创意设计。

　　第三赛道文化产业赋能乡村振兴创意设计。围绕乡村土特产产品及品牌、乡村文创产品、精品民宿三个门类进行创意设计。乡村土特产产品及品牌和乡村文创产品要聚焦洛阳礼物、栾川印象、心安礼得、嵩上好礼、洛水山肴等地方产品品牌的包装概念设计、营销渠道设计、品牌推广设计，精品民宿要聚焦舒适度、高端化、新消费的创意设计。

　　第四赛道中华汉服创意设计以挖掘展现中华优秀传统文化、河洛文化深厚底蕴和汉服文化广博内涵为主题，围绕汉服样式与现代时尚的融合、汉服创意与生活场景的结合，聚焦传统汉服图案、元素的添加丰富，聚焦现代汉服的风格、工艺的改良创新，结合新时代汉服的市场需求、潮流趋势开展创意设计，作品既能彰显传统服饰特色亮点，又能实现开发利用衍生价值，男女装不限。

　　参赛详情

　　大赛时间：8月16日—10月31日，网站开启作品征集通道，参赛者可直接在官方网站报名参与。

　　大赛流程：第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛包括作品征集、专家评审及颁奖、转化推广交流三个阶段，将持续到今年12月。

　　奖项设置：大赛设立金奖4名，银奖6名，铜奖10名，优秀奖20名，单项最高奖金3万元！

　　官方网站：https://sc.lytrip.com.cn

　　此外，大赛还将联动国内知名文旅城市开展获奖作品集中巡展，搭建大赛宣传展示交流合作平台，推进文旅文创产业高质量发展。

　　砸来最牛的创意、秀出最大的脑洞！第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛诚邀全国专业化创意设计企业、高校、工作室和个人等各界创意设计人才踊跃参与！（洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳）⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    得了阑尾炎 饮食有禁忌
    得了阑尾炎 饮食有禁忌
    得了阑尾炎 饮食有禁忌
        近期天气，仍以湿热为主，肠道感染容易发生，一旦中招阑尾炎，饮食上需要注意什么？有哪些食物要忌口？
  • ·对付干眼症，这些妙招别错过
  • ·鞋子没穿对 足底必遭罪
  • ·术后4个月，他的肝癌复发转移……
    • 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 第九期“三个一批”：洛阳39个项目集...
  • 提醒！洛阳警方发布临时交通管制通告
  • 邓亚萍、刘畊宏、孙楠将亮相省运会开幕式
  • 洛阳市委召开专题会议 研究河洛文化旅...
  • 洛阳海澜集团：智能工厂生产忙
  • 洛阳市与全省同步举行第九期“三个一...
  • 洛阳有望新增4家省级产业研究院
  • 洛阳制甲师：复原冰冷甲胄 展示鲜活文化
  • 临时飞行管控！洛阳市公安局发布最新通告
  • 三伏接近尾声 洛阳今日最高气温34℃
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    残荷

    周公路特色商业步行街

    隋唐荷花

    落日余晖
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605