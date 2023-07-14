奖金最高3万元！第九届中国·洛阳“三彩杯”（国际）创意设计大赛邀您参加

荟萃创意创造，添彩文旅文创。8月16日，第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛作品征集正式启动。

荟萃创意创造，添彩文旅文创。8月16日，第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛作品征集正式启动。本次大赛由中国文化产业协会、中国工艺美术协会、中国博物馆协会支持，河南省文化和旅游厅、河南省教育厅、河南省工业和信息化厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市教育局、洛阳市工业和信息化局、洛阳市文物局、洛阳文化旅游投资集团有限公司承办，河南省文化产业协会、河南省工艺美术行业协会、古田路9号创意设计版权保护交易平台(福州)协办，洛阳城市礼物研究有限公司执行，洛阳三彩艺术博物馆、洛阳万茗堂电子商务有限公司特别支持。

据悉，大赛创办于2012年，依托中原地区良好的创意产业发展环境和丰富的文化创意资源，搭建创意平台，培养创新人才，带动产业融合发展，成果丰硕，影响广泛，已成为代表中原地区创意创新实力的知名文创品牌赛事。

本次大赛旨在以“博物中国·艺都洛阳”为主题，以洛阳丰厚的历史文化资源为依托，面向全球创意人才征集一批洛阳特色文化鲜明、深受消费者青睐的创意作品，实现创意设计为文化产业赋能，推动洛阳文旅文创产业高质量发展。

本次大赛共设置四大赛道。

第一赛道：文创产品创意设计。以洛阳向世界擦亮展示的“盛世隋唐”“国花牡丹”名片中的牡丹、人文等为主题元素，聚焦政务、商务伴手礼和年轻人、家庭喜欢的潮玩、益智类文创产品，运用新技术、新工艺、新材料，突出时尚感、科技感、实用感，围绕打造洛阳特色文创伴手礼进行创意设计。特别设立文创酒器赛道，围绕传承、弘扬、创新中国传统酒文化，创意设计宜品、宜赏、宜馈赠、宜收藏、宜传播的文创酒器，作品风格独特，内涵厚重，凸显古与今、器与用的有机统一；以多元化综合性中国文化创意酒类运营平台——万茗堂吉祥物“锦鲤”为主题，挖掘利用锦鲤文化元素，创意设计伴手礼，艺术品等。

第二赛道：城市公共空间艺术设计。以美学引领、艺术点亮城市公共空间文化内涵品位为主题，围绕洛阳街景艺术、洛阳青年会客厅两个门类提升进行创意设计。洛阳街景艺术要聚焦河洛文旅IP的现代展示美学表达进行创意设计，洛阳青年会客厅要聚焦年轻人喜欢购买的具有收藏鉴赏价值的城市文创产品和生活美学产品、喜欢品享的互通互动互联开放性交流空间进行创意设计。

第三赛道：文化产业赋能乡村振兴创意设计。围绕乡村土特产产品及品牌、乡村文创产品、精品民宿三个门类进行创意设计。乡村土特产产品及品牌和乡村文创产品要聚焦洛阳礼物、栾川印象、心安礼得、嵩上好礼、洛水山肴等地方产品品牌的包装概念设计、营销渠道设计、品牌推广设计，精品民宿要聚焦舒适度、高端化、新消费的创意设计。

第四赛道：中华汉服创意设计。以挖掘展现中华优秀传统文化、河洛文化深厚底蕴和汉服文化广博内涵为主题，围绕汉服样式与现代时尚的融合、汉服创意与生活场景的结合，聚焦传统汉服图案、元素的添加丰富，聚焦现代汉服的风格、工艺的改良创新，结合新时代汉服的市场需求、潮流趋势开展创意设计，作品既能彰显传统服饰特色亮点，又能实现开发利用衍生价值，男女装不限。

参赛详情

大赛时间：8月16日—10月31日，网站开启作品征集通道，参赛者可直接在官方网站报名参与。

大赛流程：第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛包括作品征集、专家评审及颁奖、转化推广交流三个阶段，将持续到今年12月。

奖项设置：大赛设立金奖4名，银奖6名，铜奖10名，优秀奖20名，单项最高奖金3万元！

官方网站：https://sc.lytrip.com.cn

此外，大赛还将联动国内知名文旅城市开展获奖作品集中巡展，搭建大赛宣传展示交流合作平台，推进文旅文创产业高质量发展。

砸来最牛的创意、秀出最大的脑洞！第九届中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛诚邀全国专业化创意设计企业、高校、工作室和个人等各界创意设计人才踊跃参与！（洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳）⑧