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洛阳警方提醒：放款前要求先行缴纳费用的网贷行为都涉嫌诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 15:51

　　遭遇电信网络诈骗后，要第一时间报警。但是，一男子被骗后却打起歪主意，用被骗的方法骗他人来买单，最终付出更加惨重的代价。近日，这名男子被涧西警方抓获，从被害人变成犯罪嫌疑人。

　　今年7月，洛阳市公安局涧西分局南昌路派出所接辖区群众杨女士报警，称其在网上申请贷款被骗。

　　原来，杨女士因为急需一笔资金，便在某社交平台上发布了一条申请网贷的求助帖。很快有人通过私信联系了杨女士，声称可以帮忙办理网贷。

　　信以为真的杨女士随即添加了对方提供的QQ号，在对方的不断诱导下，先后向对方指定的账户支付了手续费、借条费、还款能力保证金等8笔费用，共计9700余元。没想到，钱交了，贷款没收到，反而被对方拉黑，意识到被骗的杨女士赶紧报了警。

　　接到报警后，南昌路派出所迅速开展工作，根据受害人提供的信息，经过细致的研判分析，锁定嫌疑人陈某飞，并对其进行上网追逃。

　　8月11日，民警发现陈某飞在栾川县出现，立即组织警力赶赴栾川将其抓获。经讯问，陈某飞对其实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

　　陈某飞供述，他因沾染赌博恶习导致手头拮据，便想申请网贷来“翻本”，结果在“无抵押、利率低、快速到账”的幌子下，他联系对方申请贷款后，被对方以需缴纳手续费、借条费、还款能力保证金等为由骗走了几百元。

　　被骗后，陈某飞气愤不已，不但没有报警，反而在看到杨女士发布的帖子后，抱着试一试的心态，套用骗子的话术实施了诈骗。目前，陈某飞已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。

　　民警介绍，这是一起典型的网络贷款电信网络诈骗案件，骗子通过网络或短信、电话等散布办理贷款、代办信用卡等虚假信息，伪装成正规金融机构，获取受害人信任，并附带“无抵押”“零门槛”“低利率”等诱导性话语，吸引受害人走入陷阱。被害人申请贷款后，发现无法提现时，骗子再以缴纳保证金、账户解冻费、刷流水等多种理由，要求其在未放款前先行转账汇款，从而实施诈骗。

　　警方提醒，切勿轻信各类陌生电话、短信、APP和社交网站上的各种贷款广告，不要点击不明链接或扫描陌生二维码下载非官方发布的App，更不要轻易填写银行卡号、验证码、密码等个人信息。任何在放款前就要求先行缴纳费用的网贷行为都涉嫌诈骗，如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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