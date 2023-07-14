最高支持30万元！2023年度河洛青年创新创业人才开始申报

记者16日从洛阳市科技局获悉，2023年度河洛青年创新创业人才8月21日起开始接受申报。

记者16日从洛阳市科技局获悉，2023年度河洛青年创新创业人才8月21日起开始接受申报。对符合条件的项目，依据项目评审结果，按照入选名单人员排名的前10%、30%、60%，分别给予30万元、20万元、10万元财政资金扶持。

据了解，该项目旨在支持符合洛阳优势产业、新兴产业、未来产业特别是风口产业发展方向，具有一定技术先进性和市场前景的青年人才项目，从而选拔和培育优秀青年科技人才，加快青年友好型城市建设。申请者所在单位(即依托单位)应为洛阳注册登记的独立法人企业，给予不低于1：1的经费匹配支持，提供从事项目研究必需的实验装备等科研支撑保障条件。

申请者年龄原则上为35岁(含)以下，优秀申请者可适当放宽至40周岁(含)，已在洛创办科技型企业(不超过5年)，且占股不低于30%，或在洛阳高新技术企业、规模以上企业担任高管或技术部门负责人。此外，申请者还需满足以下条件之一：具有全日制本科且有5年以上从事科技研发工作经历；具有硕士学位且有2年以上从事科技研发工作经历；具有博士学位；具有中级职称满2年；具有高级职称。

符合条件的申报对象可登录洛阳科技中介超市网站，点击“科技人才系统”飘窗进行申报，或直接登录网址http://183.204.254.137，进入洛阳科技中介超市企业账号进行申报。申报系统开放时间为8月21日至9月15日。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）