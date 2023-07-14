创业有梦，不忘乡愁！洛阳2023年高素质农民创业创新大赛举行

创业有梦，不忘乡愁。16日，“农行杯”洛阳市2023年高素质农民创业创新大赛举行，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，选树乡村振兴优秀人才，营造创业创新浓厚氛围。

创业有梦，不忘乡愁。16日，“农行杯”洛阳市2023年高素质农民创业创新大赛举行，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，选树乡村振兴优秀人才，营造创业创新浓厚氛围。

此次比赛以“新时代 新农民 新风采”为主题，征集遴选特色种养、休闲农业、农产品加工业、农村电商、乡村建设等领域33个项目，分设初创组、成长组两个组别。参赛者通过PPT展示、现场问答的方式竞逐比拼，专家评委从参赛项目技术创新、商业模式、带动效益、发展前景等角度进行提问、点评和指导，最终评选一二三等奖和优胜奖。

高素质农民队伍是发展现代农业、推动城乡融合发展的重要力量。近年，洛阳市农业农村部门围绕粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业稳产增产、绿色高效、农民增收，分层分类开展全产业链培训，着力培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。截至目前，全市累计培育各类高素质农民3.3万人，成为推动乡村振兴的重要力量。

“举办高素质农民创业创新大赛是鼓励和支持创业创新，以创新促创业、带就业，助力乡村振兴的重要举措。”洛阳市农业技术推广服务中心负责人表示，农业农村部门将大力实施高素质培育行动，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，实现生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升。同时，强化训后技术指导和政策扶持，构建产业发展、创业创新、金融保险、表彰奖励“四项并行”扶持政策，全方位支持高素质农民和新型农业经营主体可持续发展，为农业农村现代化提供有力保障。

此次大赛由洛阳市农业农村局、市委组织部、市总工会、市人社局、团市委、市妇联、农行洛阳分行主办，市农业技术推广服务中心、洛阳日报社承办。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 韩太国 文/图)