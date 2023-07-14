洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古城民居大院保护修缮项目、丽景门文创片区项目……洛阳老城区文旅项目上新了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 11:26

　　15日上午，洛阳市老城区举行第九期“三个一批”活动。该区坚持创新引领，强化创意驱动，将抢抓文旅产业发展新风口，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵，致力于打造文旅产业发展新高地和沉浸式文旅目的地，为现代化洛阳建设贡献力量。

　　此次老城区“开工一批”项目2个，总投资18.5亿元，分别是洛阳古城民居大院保护修缮项目、洛阳市老城区丽景门文创片区项目。这些项目聚焦文旅文创，通过提升文旅设施，完善配套服务，不仅带给游客更优体验感，也将改善周边市民生活质量。项目建成后，将把文化资源优势更好转化为发展优势，提升洛阳城市文旅竞争力。

　　其中，洛阳古城民居大院保护修缮项目总投资12亿元，总建筑面积15万平方米，主要包括明清历史院落保护修缮、民俗博物馆、驿站及其配套设施。目前，董家大院、林家大院正在保护修缮施工。

　　老城区丽景门文创片区项目总投资6.5亿元，总建筑面积5万平方米，主要建设护城河、丽景门历史风貌街及其配套设施，并依照现有街巷格局，恢复原有院落结构。目前，魏家街保障性住房正在改造施工。

　　另外，本次老城区“投产一批”项目1个，为投资1.5亿元的洛阳信成精密零件加工柔性生产线扩建项目。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 石智卫)(通讯员供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
得了阑尾炎 饮食有禁忌
得了阑尾炎 饮食有禁忌
得了阑尾炎 饮食有禁忌
    近期天气，仍以湿热为主，肠道感染容易发生，一旦中招阑尾炎，饮食上需要注意什么？有哪些食物要忌口？
  • ·对付干眼症，这些妙招别错过
  • ·鞋子没穿对 足底必遭罪
  • ·术后4个月，他的肝癌复发转移……
    • 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳警方发布临时交通管制通告
  • 第九期“三个一批”：洛阳39个项目集...
  • 邓亚萍、刘畊宏、孙楠将亮相省运会开幕式
  • 洛阳海澜集团：智能工厂生产忙
  • 洛阳市与全省同步举行第九期“三个一...
  • 洛阳有望新增4家省级产业研究院
  • 洛阳市委召开专题会议 研究河洛文化旅...
  • 洛阳制甲师：复原冰冷甲胄 展示鲜活文化
  • 提速建设！国宏智能装备科技产业社区...
  • 临时飞行管控！洛阳市公安局发布最新通告
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    落日余晖

    周公路特色商业步行街

    隋唐荷花

    绿叶风摇香气来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605