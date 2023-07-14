古城民居大院保护修缮项目、丽景门文创片区项目……洛阳老城区文旅项目上新了

15日上午，洛阳市老城区举行第九期“三个一批”活动。该区坚持创新引领，强化创意驱动，将抢抓文旅产业发展新风口，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵，致力于打造文旅产业发展新高地和沉浸式文旅目的地，为现代化洛阳建设贡献力量。

15日上午，洛阳市老城区举行第九期“三个一批”活动。该区坚持创新引领，强化创意驱动，将抢抓文旅产业发展新风口，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵，致力于打造文旅产业发展新高地和沉浸式文旅目的地，为现代化洛阳建设贡献力量。 15日上午，洛阳市老城区举行第九期“三个一批”活动。该区坚持创新引领，强化创意驱动，将抢抓文旅产业发展新风口，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵，致力于打造文旅产业发展新高地和沉浸式文旅目的地，为现代化洛阳建设贡献力量。 此次老城区“开工一批”项目2个，总投资18.5亿元，分别是洛阳古城民居大院保护修缮项目、洛阳市老城区丽景门文创片区项目。这些项目聚焦文旅文创，通过提升文旅设施，完善配套服务，不仅带给游客更优体验感，也将改善周边市民生活质量。项目建成后，将把文化资源优势更好转化为发展优势，提升洛阳城市文旅竞争力。 其中，洛阳古城民居大院保护修缮项目总投资12亿元，总建筑面积15万平方米，主要包括明清历史院落保护修缮、民俗博物馆、驿站及其配套设施。目前，董家大院、林家大院正在保护修缮施工。 老城区丽景门文创片区项目总投资6.5亿元，总建筑面积5万平方米，主要建设护城河、丽景门历史风貌街及其配套设施，并依照现有街巷格局，恢复原有院落结构。目前，魏家街保障性住房正在改造施工。 另外，本次老城区“投产一批”项目1个，为投资1.5亿元的洛阳信成精密零件加工柔性生产线扩建项目。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 石智卫)(通讯员供图)