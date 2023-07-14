发力数字化升级！洛轴科技这条“最快生产线”进入稳定运行阶段

15日，记者从洛阳LYC汽车轴承科技有限公司(下文简称洛轴科技)获悉，该企业打造的汽车轮毂轴承单元智能生产线项目目前已进入稳定运行阶段，在生产节拍、自动化、智能化等领域一举创下多项行业新纪录，为推动国产基础件升级再次树立“洛阳标杆”。

15日，记者从洛阳LYC汽车轴承科技有限公司(下文简称洛轴科技)获悉，该企业打造的汽车轮毂轴承单元智能生产线项目目前已进入稳定运行阶段，在生产节拍、自动化、智能化等领域一举创下多项行业新纪录，为推动国产基础件升级再次树立“洛阳标杆”。

根据规划，该项目以减少生产浪费，塑造流程短、周期快、成本低、管理透明化为基本生产模式，锚定“打造汽车轮毂单元细分领域行业标杆，建设技术先进、政府认可、员工满意的智能工厂”目标，由企业原有闲置厂房提升改造而成。项目整体占地面积1万平方米，其中一期投资1.6亿元，包含2条全工序生产线，年产能288万套，二期预计于2024年上半年完成建设。

项目打造了国内工序最齐全、品质管控能力最强、生产节拍最快的轮毂轴承生产线。在设计上，该项目单条自动线长180米、宽15米，配备加工、检测设备100余台，包含汽车轮毂轴承单元生产中的全部工序，以及自动换料气密检测等大量防错装置，整线节拍为15秒以内，较业内普遍节拍25秒实现大幅增长。

项目打造了国内自动化程度最高的轮毂轴承生产线。以建设“黑灯工厂”为标准，该项目在从毛坯来料到成品下料的生产全流程中，大量应用关节机器人、桁架机械手、视觉识别辅助设施等，实现了全自动联线生产。项目所有工序均不设作业员、检查员，仅按工序配置1名设备调整人员，实际工作人员较之前减少了90%以上。

项目打造了国内信息化、智能化程度最高的轮毂轴承生产线。在具体生产中，洛轴科技积极应用MES系统，对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，目前通过各零件刻印二维码，加上搭载具备扫码加工及扫码检测功能的相关设备，所有产品的生产及检测信息均可实现单件全流程追溯。

“近日召开的市委十二届四次全会提出，要把握政策机遇，大力实施数字化转型行动，深入开展机器换人等，引导和帮助企业加快数字化转型。我们当前推进的一系列生产线升级，正是围绕数字化发力的生动实践，目前收效良好。”洛轴科技副总经理都玉辉表示。

当前洛轴科技产品已在多家国内知名汽车品牌上得到应用。后续企业还将在新能源汽车轮毂轴承等产品上精耕细作，通过进一步实施设备改造等，持续完善供应链体系，力争为加速推动洛阳轴承产业高质量发展作出更多贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 苟华云 文/图）