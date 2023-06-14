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临时飞行管控！洛阳市公安局发布最新通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2023.08.16 08:54

　　昨日，“平安洛阳”微信公众号发布通告，为保障河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式活动的顺利进行，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控，具体内容如下：

洛阳市公安局
关于在河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式期间
对“低慢小”航空器实施临时管控措施的通告

　　为保障河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式活动的顺利进行，根据《中华人民共和国航空法》《中华人民共和国飞行基本规则》《通用航空飞行管制条例》等法律法规的相关规定，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控，现就有关事项通告如下：

　　一、管控范围

　　滨河南路以北、陇海铁路以南；承福门大街以西、金谷园路-人民西路-体育场路以东(均向北延伸至陇海铁路、向南延伸至滨河南路)的合围区域。

　　二、管控时间

　　2023年8月16日0时起至2023年8月18日24时止。

　　三、管控对象

　　本通告适用于对轻型和超轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、小型以下无人机、三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球、孔明灯、大型风筝等“低慢小”航空器的临时性管控。

　　四、管控措施

　　在划设临时空中限制区的管控范围和时段内，禁止一切单位、组织和个人利用“低慢小”航空器进行体育、娱乐、广告性飞行活动。对于其他性质的飞行活动，应当经军队、民航空中管制部门批准后，方可实施。请广大市民主动配合民航、体育、公安等部门对涉及“低慢小”航空器人员、器具信息进行登记管理，同时严格遵守各项规定，杜绝违规飞行。

　　五、责任追究

　　违反本通告有关规定的，由相关部门依法予以查处：对于违规飞行行为，公安机关将联合军队、民航等有关部门严厉查处；对于违反民用航空法律规定的，由相关部门依法予以处罚；违规飞行行为违反治安管理规定的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　特此通告

洛阳市公安局
2023年8月15日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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