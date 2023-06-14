老城区农校街社区：“十八般武艺”服务群众受称赞

“这大热天的，还麻烦你们专门跑家里一趟，真是太感谢了！”近日，在老城区西南隅街道农校街社区集市街一栋老旧居民楼中，罗女士正一个劲地对上门义务维修的高俊、刘三等人表示感谢。

“这大热天的，还麻烦你们专门跑家里一趟，真是太感谢了！”近日，在老城区西南隅街道农校街社区集市街一栋老旧居民楼中，罗女士正一个劲地对上门义务维修的高俊、刘三等人表示感谢。

罗女士说，她在这里租了一间房子，自入住以来，家里的灯棒经常烧坏，让她很是苦恼。当日，罗女士在居民微信群中得知农校街社区成立了一个名叫“十八能人”服务站的志愿服务组织，专门为居民解决日常生活中的疑难杂症，于是抱着试一试的心态，到社区进行了求助。

罗女士向“十八能人”服务站值班人员反映了自己遇到的问题。很快，长期从事水电安装和维修工作的志愿者高俊、刘三等人便赶了过来，向罗女士了解情况，并答应上门维修。

在罗女士家，志愿者发现大部分电器都能正常使用，唯独灯棒不能正常照明。经过仔细检查，最终发现问题出在灯棒线路老化上，在更换新电线后，罗女士家的灯棒恢复了照明。

前几天，“十八能人”服务站的志愿者还为集市街6号楼的居民刘先生解决了一个“大麻烦”——刘先生经常在外地居住，前几天回到家后，因天气太热打开了空调，没想到引发电路故障，导致电闸频繁跳闸。刘先生家住7楼，总是跑上跑下推电闸很麻烦。为了解决这一问题，他求助了“十八能人”服务站。志愿者当天就把刘先生家的线路修好了。

农校街社区党总支书记孙海平说，“十八能人”服务站通过能人自荐、居民互荐等方式，招募了20余名从事水电气暖维修、法律援助、心理咨询等工作的热心人士，因为他们拥有“十八般武艺”，所以才起了这个名字。截至目前，“十八能人”服务站已开展公益维修等活动近10次。下一步，社区计划开发“十八能人”服务站手机小程序，方便居民随时预约查询，推动服务群众工作走深走实。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）