网友反映龙门站出租车经营不规范 记者实地走访调查

自洛阳龙门站地下出租车专用通道正式启用以来，有旅客接连反映，在旅客下站高峰时段，通道内秩序混乱，乘坐出租车遇到“打车难”等问题。

自洛阳龙门站地下出租车专用通道正式启用以来，有旅客接连反映，在旅客下站高峰时段，通道内秩序混乱，乘坐出租车遇到“打车难”等问题。

日前，记者前往洛阳龙门站实地调查发现，晚高峰已有志愿者疏导旅客乘车，但还存在站外拉客、漫天要价问题。

“百姓呼声”接到旅客投诉30余件

“洛阳龙门站出租车候客区由原地面4车道改为地下2车道，无法满足乘车需求。”“通行效率低，造成拥堵。”“乘车点管理差，乘客无序拥挤，随意拦车。”……自正式启用以来，洛阳网“百姓呼声”接到关于洛阳龙门站出租车通道的有关投诉30余件。

对于旅客的投诉，洛龙区、市交通运输局等先后进行了回复。其中，市交通运输局在7月21日的回复中表示：据洛阳市道路运输服务中心反馈，根据我市统一规划，洛阳龙门站地面出租车通道转移至地下通道运营，已优化为“双进双出”，上客区改为双道上车，提高了车辆出行效率，减少了乘客等待时间，下一步将结合实际运营持续优化洛阳龙门站出租车通道进出效率。洛阳龙门站出租车通道现由停车场管理人员临时管理，出租车志愿者协助做好上车区乘客引导和通道秩序维护工作。已向上级部门申请专人负责洛阳龙门站出租车通道管理，目前已批复由洛龙区增加管理人员，该项工作正在有序推进。

晚高峰有志愿者疏导旅客乘车

8月11日15时30分许，记者在洛阳龙门站出站口看到，地面、立柱及电子屏上都有清晰的乘车引导标识。

随后，记者顺着标识指引来到地下出租车候车区，这里约有30名旅客在候车，出租车分两排通行，现场没有看到引导人员。

记者在此观察了约30分钟，现场秩序基本井然，但由于无人疏导，有部分旅客携行李箱逆行步入车道寻找空车，也有个别出租车司机主动下车揽客。

当日21时30分许，记者再次来到这里观察。由于到站车次密集，大量旅客进入出租车候车区，排队区域出现拥挤现象。此时，现场看到一名志愿者在上车区疏导旅客乘车。大多数旅客能服从引导，但也存在一些乘客强行插队的情况。

旅客宋先生告诉记者，今年7月的一天，他从外地返洛，晚上在此乘车时，看到有人跑到出租车道上逆行拦车。

此外，记者在当天的调查中还看到，有社会车辆驶入出租车专用通道，其中一辆车在通道内逆向行驶，造成出租车短暂拥堵。

站外拉客、漫天要价问题突出

当日16时30分许，记者在洛阳龙门站网约车候车区遇到了郑州市民刘辉(化名)一家，他们正在为打不到网约车而苦恼。

刘辉说，他们一家是来洛阳旅游的，当天准备返回郑州。由于离发车时间尚早，他们打算先在洛阳龙门站附近用餐，在网上搜索之后，决定前往泉舜购物中心。然而，他们先后叫了两辆网约车，都被取消订单。“可能是司机觉得距离太近，不想拉我们。”刘辉坦言。

那么，刘辉一家为何不选择乘坐出租车呢？他告诉记者，出站口有拉客的出租车司机，要价太高。“我搜索了一下，从洛阳龙门站到泉舜购物中心距离很近，可他们张口就要30元。”刘辉说，这样的遭遇，让他觉得乘出租车不靠谱儿。

刘辉的这一说法，在记者随后的调查中得到证实。记者在出站口看到，有数名男子在向出站的乘客询问：“打出租车不？”记者来到他们跟前，同样也被询问。当记者表示要乘车前往泉舜购物中心时，一名男子说：“太近了，我们专往县城跑，你到下面(指地下出租车候车区)坐出租车吧。”这时，另一名男子走过来，得知我们要去泉舜购物中心时，他说：“30块钱，走不走？”记者表示要价过高之后，该男子转身离开。

随后，记者从出站口前往北侧的通衢路停车场，在这段约百米距离内，又看到数名男子询问出站旅客“打出租车吗”。对此，有旅客表示，这种站外拉客现象严重影响洛阳形象，希望有关部门加强治理。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 李三旺)