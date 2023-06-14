洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

着力夯实现代化洛阳建设水利支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 08:52

　　近日，市水利局围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中学习研讨，统一思想共识、明确思路举措、提升能力作风，着力夯实现代化洛阳建设水利支撑。

　　水资源是洛阳未来发展面临的最大刚性约束。全市水利系统将深入学习贯彻市委全会精神，准确把握形势，抢抓发展机遇，突出重点关键，加快补齐短板，确保市委决策部署落地见效。强化水资源集约节约利用，在全面摸清水资源底数基础上，前瞻谋划水资源配置，严格做好水资源管理，探索建立水权交易机制，大力开展节水工作，更好服务保障产业发展。加快水工队伍改革，支持打造水利国有资本投资运营企业，抓牢黄河流域防洪规划修编机遇，从整流域、全市域维度谋划一批重点项目，统筹推动前坪水库市区引水、故县水库灌区等重点项目，以“坡改梯”为重点加强水土保持。把幸福河湖创建与中小流域治理结合起来，在保障防洪安全基础上，持续改善河湖面貌；坚决守住水安全底线，无缝衔接做好水旱灾害防御，加快推动山洪灾害防御标准化建设，持续提升农村饮水安全保障水平。坚持依法行政，提升政务服务水平，加强涉水问题监管，完善河长制工作机制，不断优化水利营商环境。加强水利干部队伍建设，增强迎难而上的勇气、掌握善作善成的方法、弘扬真抓实干的作风、凝聚万众一心的合力，为现代化洛阳建设贡献更大水利力量。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
        马齿苋煮水能缓解近视？叶黄素和DHA可以帮助视力发育吗？缓解眼疲劳，蒸汽眼贴和滴眼液哪个更管用？
  • ·洛阳市妇幼保健院荣获“第一届全国新生儿复苏技能大赛-华北赛区"银奖
  • ·益生菌可以长期服用吗？
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资26...
  • 生态宜居 美丽洛阳【组图】
  • 快讯！洛阳37个重点项目集中开工 总投...
  • 明起洛阳再迎高温天气
  • 燃气自闭阀必须安装吗？新奥华油燃气...
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
  • 洛阳探索推出汉服租赁异地还衣、共享...
  • 全国生态日 | 洛阳，不止青绿
  • 有的放矢把风口产业做起来——深入贯...
  • 徐衣显调度督导省运会和全省全民健身...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    绿叶风摇香气来

    洛阳关林庙

    风景如画

    雨中归来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605