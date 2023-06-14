近日，市水利局围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中学习研讨，统一思想共识、明确思路举措、提升能力作风，着力夯实现代化洛阳建设水利支撑。

近日，市水利局围绕深入学习贯彻市委十二届四次全会精神开展集中学习研讨，统一思想共识、明确思路举措、提升能力作风，着力夯实现代化洛阳建设水利支撑。

水资源是洛阳未来发展面临的最大刚性约束。全市水利系统将深入学习贯彻市委全会精神，准确把握形势，抢抓发展机遇，突出重点关键，加快补齐短板，确保市委决策部署落地见效。强化水资源集约节约利用，在全面摸清水资源底数基础上，前瞻谋划水资源配置，严格做好水资源管理，探索建立水权交易机制，大力开展节水工作，更好服务保障产业发展。加快水工队伍改革，支持打造水利国有资本投资运营企业，抓牢黄河流域防洪规划修编机遇，从整流域、全市域维度谋划一批重点项目，统筹推动前坪水库市区引水、故县水库灌区等重点项目，以“坡改梯”为重点加强水土保持。把幸福河湖创建与中小流域治理结合起来，在保障防洪安全基础上，持续改善河湖面貌；坚决守住水安全底线，无缝衔接做好水旱灾害防御，加快推动山洪灾害防御标准化建设，持续提升农村饮水安全保障水平。坚持依法行政，提升政务服务水平，加强涉水问题监管，完善河长制工作机制，不断优化水利营商环境。加强水利干部队伍建设，增强迎难而上的勇气、掌握善作善成的方法、弘扬真抓实干的作风、凝聚万众一心的合力，为现代化洛阳建设贡献更大水利力量。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利)