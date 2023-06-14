在现代化产业体系建设中彰显住建担当

日前，市住建局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究制定贯彻落实措施，推动全会部署要求在住建系统落地落细。

日前，市住建局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究制定贯彻落实措施，推动全会部署要求在住建系统落地落细。

会议指出，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，为全市上下持之以恒抓产业坚定了信心、明确了方向。市住建局将立足职能定位，主动担当作为，紧紧围绕全市中心大局，充分发挥服务保障作用，进一步细化落实产业发展“136”工作举措，更加精准有效地助力产业高质量发展。

会议强调，要抢抓重大机遇，积极响应国家政策，落实省市重要部署，努力把重大机遇转化为发展红利，推动城市更新、城中村改造、保障性住房建设和供给等工作扎实有序开展。要加大改革创新力度，优化体制机制，出台配套政策，在房地产健康发展、物业管理提升、建筑业转型、城市更新、资本运作等领域先行示范，推动住建工作高质量发展。要服务产业发展，积极推动市政基础设施建设，进一步优化路网结构，谋划实施一批道路建设工程，通过产业园区配建，非居住存量房屋改建，闲置存量住房改造、转化等方式，解决新市民住房难问题，服务保障全市产业发展，在加快建设现代化产业体系中彰显住建担当。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 姚献武)