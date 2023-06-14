河南省检察机关未成年人综合保护中心在洛挂牌

昨日，“‘豫’见未来·牡丹心语”河南省检察机关未成年人综合保护中心挂牌仪式在涧西区人民检察院举行。

昨日，“‘豫’见未来·牡丹心语”河南省检察机关未成年人综合保护中心挂牌仪式在涧西区人民检察院举行。

涧西区人民检察院把“高质效办好每一个案件”的要求落实到未检办案全过程、各环节，建成全市面积最大、功能最全、成效最优的未成年人综合保护中心，广泛吸纳社工、志愿者、心理咨询师等积极参与，为全市未成年人犯罪预防、涉罪未成年人矫治教育、涉罪未成年人帮扶救助等搭建了平台，推动构建了未成年人综合保护大格局。

据介绍，省人民检察院此次在全省范围内挂牌成立了8个未成年人综合保护中心，旨在引领全省检察机关规范建设运用未成年人综合保护中心，更好地履行法律监督职责，服务经济社会发展，不断擦亮未成年人检察高质量发展底色。

下一步，涧西区人民检察院将促进检察职能深度融合，加强未检专业化、规范化、社会化、智慧化建设，携手各方力量持续擦亮未检品牌，更好保护未成年人健康成长。

市人民检察院检察长封勇参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 董朕)