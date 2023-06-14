洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南省检察机关未成年人综合保护中心在洛挂牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 08:51

　　昨日，“‘豫’见未来·牡丹心语”河南省检察机关未成年人综合保护中心挂牌仪式在涧西区人民检察院举行。

　　涧西区人民检察院把“高质效办好每一个案件”的要求落实到未检办案全过程、各环节，建成全市面积最大、功能最全、成效最优的未成年人综合保护中心，广泛吸纳社工、志愿者、心理咨询师等积极参与，为全市未成年人犯罪预防、涉罪未成年人矫治教育、涉罪未成年人帮扶救助等搭建了平台，推动构建了未成年人综合保护大格局。

　　据介绍，省人民检察院此次在全省范围内挂牌成立了8个未成年人综合保护中心，旨在引领全省检察机关规范建设运用未成年人综合保护中心，更好地履行法律监督职责，服务经济社会发展，不断擦亮未成年人检察高质量发展底色。

　　下一步，涧西区人民检察院将促进检察职能深度融合，加强未检专业化、规范化、社会化、智慧化建设，携手各方力量持续擦亮未检品牌，更好保护未成年人健康成长。

　　市人民检察院检察长封勇参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 董朕)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
        马齿苋煮水能缓解近视？叶黄素和DHA可以帮助视力发育吗？缓解眼疲劳，蒸汽眼贴和滴眼液哪个更管用？
  • ·洛阳市妇幼保健院荣获“第一届全国新生儿复苏技能大赛-华北赛区"银奖
  • ·益生菌可以长期服用吗？
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资26...
  • 生态宜居 美丽洛阳【组图】
  • 快讯！洛阳37个重点项目集中开工 总投...
  • 明起洛阳再迎高温天气
  • 燃气自闭阀必须安装吗？新奥华油燃气...
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
  • 洛阳探索推出汉服租赁异地还衣、共享...
  • 全国生态日 | 洛阳，不止青绿
  • 有的放矢把风口产业做起来——深入贯...
  • 徐衣显调度督导省运会和全省全民健身...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    绿叶风摇香气来

    洛阳关林庙

    风景如画

    雨中归来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605