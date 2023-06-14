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传承特色餐饮 让洛阳成为更多人向往的“打卡地”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 08:52

餐饮店里食客聚集

　　2023全省文旅文创发展大会提出，注重品质提升，推动豫菜振兴，挖掘消费潜力，让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来。聚焦年轻化消费，洛阳餐饮企业尤其是一些老字号企业加快转型，越来越多的知名“首店”落户洛阳，城市品质和形象不断提升。

　　升腾的烟火气，红红火火的餐饮市场

　　近日，记者走访了我市多个消费区域，从大型餐饮品牌到商业综合体里的餐饮店，从路边餐馆到街头小吃，“一座难求”的预订包间，叫号排队的“网红小吃”……升腾的烟火气彰显着洛阳餐饮市场的红红火火。

　　西工区丹尼斯大卫天地虽然开业不久，可是凭借“100多家餐饮店铺”“多个洛阳区域首店”等信息频频登上热搜。中午正值饭点，多个餐饮店里食客聚集，店员忙个不停，有的网红餐厅门口甚至排起了长队。

　　随着洛邑古城在抖音上成为最受欢迎的热门“汉服打卡地”，开在景区里的宴天下洛邑古城店人气也越来越旺。依托景区，顾客可以一边吃饭一边欣赏表演的特色服务，吸引了不少人。该店总经理杜梦晨说，节假日期间，大厅每餐能翻台3次以上，考虑到来景区游玩的以外地游客居多，他们推出了观景包间不翻台、不限时等服务，提升顾客的体验感和舒适度。

　　记者从市商务局了解到，《洛阳市大力提振市场信心全面释放消费潜力行动方案》提出，促进餐饮业快复苏、稳增长。鼓励各县区、协会、美食集聚区举办各类“美食节”“啤酒节”等，支持餐饮行业开展打折让利等促消费系列活动，允许餐饮企业在门店外适合区域开展促销活动。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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