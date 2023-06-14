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洛阳：碧水清流润沃土
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 08:53

　　正值末伏，夕阳西下，漫步孟津黄河湿地台荫区域，凉风习习，芦苇沙沙，在波光粼粼的水面上，几只鸿雁正在嬉戏。好一幅美丽的生态画卷！

　　“随着生态修复的大力实施，黄河湿地的鸟类逐渐增多。”河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心科研室主任郭准介绍，目前在黄河湿地保护区记录观察到的鸟类已达310种，其中国家一级保护动物14种、国家二级保护动物54种，鸟类数量最多时超过15万只。

　　洛阳是黄河流域的一颗璀璨明珠。如今，在黄河岸边，这座千年古都富饶美丽，人民安居乐业。守护母亲河，建设幸福河，是河洛儿女义不容辞的责任。

　　绿水青山就是金山银山。黄河湿地生态修复，是我市积极践行习近平生态文明思想的生动实践。我市准确把握黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，强力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，黄河洛阳段及全流域呈现出环境秀美、欣欣向荣的景象。

　　黄河的问题，“表象在黄河，根子在流域”。

　　2017年，我市全面启动“四河同治、三渠联动”，针对市域内的伊河、洛河、瀍河、涧河和城市区的中州渠、大明渠、铁路防洪渠进行集中治理，之后又向全市域各类水体拓展，促进水生态环境全面改善。

　　市水利局有关负责人介绍，2022年，我市完成131条河流、875公里小流域“两清一护”综合治理任务和232个水毁工程修复项目，完成水土流失治理面积270.69平方公里，实施98个“四水同治”工程项目。

　　记者从市生态环境局获悉，我市持续开展黄河流域突出环境问题排查整治等专项行动，近年来累计清理非法占用河道岸线181公里、拆除违法建筑2.96万平方米，整治各类环境问题280个。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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