学习贯彻市委全会精神 加快打造“一带一路”双向开放新高地

日前，市商务局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实市委全会精神进行安排部署。

日前，市商务局召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实市委全会精神进行安排部署。

会议指出，要在学习领会市委全会精神上下功夫，采取领导干部带头学、党组中心组研讨学、全局干部集中学等多种形式深入系统学习，全面领会把握市委最新工作思路、部署要求，要围绕“工作目标、存在问题、具体举措、支撑项目”开展专题研究，迅速把思想和行动统一到市委全会精神上来。

市商务局将认真贯彻落实市委全会精神，牢固树立产业发展集群思维和市场化思维，主动担当作为，在风口产业招商、消费场景创新、国际市场开放等方面持续发力，推动我市经济高质量发展。要以“四新一装备”为产业发展的着力点，围绕17条优势产业链，引进一批强链延链补链项目，做大做强风口产业集群；引进新兴消费业态，完善城市消费场景布局，常态化举办青年化、时尚化促消费活动，发展平台经济，做大做强直播经济；以外贸先行带动外资外经提质增效，发挥自贸区、综保区、跨境电商综试区、经开区等创新开放平台优势，加快打造“一带一路”双向开放新高地。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 金婷婷)