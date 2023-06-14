深入贯彻落实市委全会精神 充分发挥公积金民生保障作用

近日，市住房公积金管理中心先后召开党组(扩大)会议和全体干部职工大会，采取多种形式全方位、多层次学习贯彻市委十二届四次全会精神，推动市委全会精神入脑入心、落地见效。

近日，市住房公积金管理中心先后召开党组(扩大)会议和全体干部职工大会，采取多种形式全方位、多层次学习贯彻市委十二届四次全会精神，推动市委全会精神入脑入心、落地见效。

市住房公积金管理中心相关负责人表示，将深入学习宣传贯彻市委全会精神，充分发挥住房公积金民生保障作用，助力洛阳现代化产业体系建设。不断提升站位，全面系统学、持续深入学、联系实际学，结合自身职能职责和实际情况创造性开展工作，切实把思想和行动统一到市委决策部署上来。坚持政策惠民，统筹推进难点攻坚、试点创新、亮点打造，全力抓好“商转公”“组合贷”“带押过户”等业务流程持续优化，全面做好新市民、青年人、青年人才、二孩家庭等差异化支持政策落地落实，充分发挥住房公积金助力缴存职工圆梦安居和支持房地产市场平稳健康发展的作用。提升服务能力，持续优化营商环境，落实好公积金“纾困惠企”支持政策，不断提升公积金数字化发展水平。不断加强思想淬炼、作风锤炼、队伍锻炼，树立实践实干实绩导向，营造干事创业浓厚氛围，促进党员干部自觉学纪明纪、遵纪守纪，着力打造过硬队伍，促进工作提标、干事提速、服务提质、落实提效。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)