凝聚智慧力量 彰显统战作为 推动市委全会精神在统一战线落地见效

近日，市委统战部召开部务(扩大)会议，专题传达学习市委十二届四次全会精神，研究部署全市统一战线贯彻落实举措。

近日，市委统战部召开部务(扩大)会议，专题传达学习市委十二届四次全会精神，研究部署全市统一战线贯彻落实举措。

会议指出，全市统一战线要迅速掀起学习宣传贯彻热潮，深刻理解把握加快建设现代化产业体系的重大意义、重要任务，推动广大统战干部、统战成员把思想和行动统一到市委的决策部署上来，为奋力开创现代化洛阳建设新局面凝聚更多共识、汇聚更大力量。

会议强调，要立足统战职能，践行责任担当。始终把统战工作置于市委中心工作中思考谋划，将统一战线所长与产业发展所需紧密结合，找准目标定位，明确重点任务，完善思路方法，推动市委全会精神在统一战线落地见效。要发挥统战优势，助推重点工作。广泛调动统战成员积极性，深入开展调查研究，在服务科学决策和推动贯彻落实方面献计出力、积极有为；引导全市民营企业主动融入现代化产业体系建设，加快转型升级步伐；做好防范化解风险隐患工作，全力巩固民族团结、宗教和顺、社会和谐良好局面；加强统筹规划，多措并举推进党外代表人士队伍建设取得新成效。要聚焦能力建设，打造过硬队伍。把作风建设放在突出位置，切实提升统战干部政治水平和业务能力，锻造政治过硬、业务过硬、作风过硬的统战干部队伍，为加快推进现代化洛阳建设贡献统战力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 刘喆)