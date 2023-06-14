三伏接近尾声 洛阳今日最高气温34℃

今日洛阳晴天间多云，气温24℃～34℃。 不知不觉，今年三伏接近尾声。末伏这几天，高温依然“疯狂”。 根据国家气候中心的气候趋势预测，8月底到9月上旬，全国大部分地区气温接近常年同期或偏高，其中山西大部分地区、陕西北部、宁夏、甘肃中部、内蒙古中西部、青海西南部及西藏中西部等地气温偏高1℃～2℃。 对北方地区而言，出伏(8月20日)之后，盛夏就渐近尾声，等进入处暑节气(8月23日)，持久且猛烈的高温天气会逐渐减少，早晚的气温会让人感到舒爽。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，近期受高空偏北气流控制，我市多晴好天气，周后期受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，云系增多，部分地区多阵雨。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温24℃～34℃。 明日：晴天到多云，气温25℃～35℃。 8月18日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨，气温25℃～35℃。 8月19日(周六)：多云到阴天转阵雨，气温25℃～34℃。 8月20日(周日)：多云有分散性阵雨，气温25℃～33℃。 8月21日(周一)：多云到晴天，局部地区有阵雨，气温24℃～33℃。 8月22日(周二)：多云到晴天，气温23℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）