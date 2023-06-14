洛阳海澜集团：智能工厂生产忙

近日，在洛阳海澜集团服装产业基地项目一期车间里，工人们正在通过搭载数据化应用的智慧协同系统加紧生产服装。

近日，在洛阳海澜集团服装产业基地项目一期车间里，工人们正在通过搭载数据化应用的智慧协同系统加紧生产服装。 近日，在洛阳海澜集团服装产业基地项目一期车间里，工人们正在通过搭载数据化应用的智慧协同系统加紧生产服装。 该项目位于洛龙区佃庄镇，总投资22亿元，引进具有国内外先进水平的智能生产线，产品以衬衫、夹克、裤子、棉服和T恤为主，打造一流的“智能工厂”。目前，项目正在进行试生产，建成投产后可提供2.8万个就业岗位，有效带动上下游服装产业集聚，打造在国内具有重要影响力的服装产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 摄)