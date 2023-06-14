洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：发现涉嫌非法营运的“黑车”请举报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 22:48

　　近日，洛阳市交通运输综合行政执法支队曝光一批违法车辆，包括“黑出租”“黑网约车”、超范围经营旅游大巴等。

　　●黑出租

　　杨某某驾驶豫CJX090斯柯达牌巡游出租汽车，载客3人从嵩县到洛阳，经调查，杨某某未取得巡游出租汽车驾驶员证，无证从事客运经营活动；师某某驾驶豫C008TX斯柯达牌巡游出租汽车，载客3人从嵩县到洛阳，经调查，师某某未取得巡游出租汽车驾驶员证，无证从事客运经营活动。交通执法人员依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》等作出处罚。

　　●黑网约车

　　来某某两次驾驶豫C121GH小型轿车通过网约车平台接单；张某某两次驾驶豫C887CQ小型轿车通过网约车平台接单；姬某某两次驾驶豫CDC0008小型轿车，通过网约车平台接单；李某某先后驾驶豫CDH8992小型轿车、豫CD9T10小型轿车通过网约车平台接单。

　　以上车辆均未取得《网络预约出租汽车运输证》，擅自从事网约车经营活动。交通执法人员依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》作出处罚。

　　交通执法人员提醒，出租汽车包括巡游出租车和网约车，无论经营哪种车辆都要持证。去年，我市施行巡游出租车和网约车从业考试“两考合一”“两证通用”政策，即巡游出租车驾驶员从业资格证和网约车驾驶员从业资格证考试合二为一，考试者可选择资格证参加统一考试，拿证后可在巡游出租车和网约车之间“二选一”。

　　需要注意的是，网约车不光人要有资格证，车辆和所属平台公司也须具备相应证件，“三证”齐全才能正常经营；私家车不能充当网约车。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
        马齿苋煮水能缓解近视？叶黄素和DHA可以帮助视力发育吗？缓解眼疲劳，蒸汽眼贴和滴眼液哪个更管用？
  • ·洛阳市妇幼保健院荣获“第一届全国新生儿复苏技能大赛-华北赛区"银奖
  • ·益生菌可以长期服用吗？
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资26...
  • 生态宜居 美丽洛阳【组图】
  • 快讯！洛阳37个重点项目集中开工 总投...
  • 明起洛阳再迎高温天气
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
  • 燃气自闭阀必须安装吗？新奥华油燃气...
  • 洛阳探索推出汉服租赁异地还衣、共享...
  • 全国生态日 | 洛阳，不止青绿
  • 有的放矢把风口产业做起来——深入贯...
  • 徐衣显调度督导省运会和全省全民健身...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    绿叶风摇香气来

    洛阳关林庙

    风景如画

    雨中归来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605