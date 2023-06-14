@洛阳人：发现涉嫌非法营运的“黑车”请举报

近日，洛阳市交通运输综合行政执法支队曝光一批违法车辆，包括“黑出租”“黑网约车”、超范围经营旅游大巴等。

近日，洛阳市交通运输综合行政执法支队曝光一批违法车辆，包括“黑出租”“黑网约车”、超范围经营旅游大巴等。

●黑出租

杨某某驾驶豫CJX090斯柯达牌巡游出租汽车，载客3人从嵩县到洛阳，经调查，杨某某未取得巡游出租汽车驾驶员证，无证从事客运经营活动；师某某驾驶豫C008TX斯柯达牌巡游出租汽车，载客3人从嵩县到洛阳，经调查，师某某未取得巡游出租汽车驾驶员证，无证从事客运经营活动。交通执法人员依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》等作出处罚。

●黑网约车

来某某两次驾驶豫C121GH小型轿车通过网约车平台接单；张某某两次驾驶豫C887CQ小型轿车通过网约车平台接单；姬某某两次驾驶豫CDC0008小型轿车，通过网约车平台接单；李某某先后驾驶豫CDH8992小型轿车、豫CD9T10小型轿车通过网约车平台接单。

以上车辆均未取得《网络预约出租汽车运输证》，擅自从事网约车经营活动。交通执法人员依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》作出处罚。

交通执法人员提醒，出租汽车包括巡游出租车和网约车，无论经营哪种车辆都要持证。去年，我市施行巡游出租车和网约车从业考试“两考合一”“两证通用”政策，即巡游出租车驾驶员从业资格证和网约车驾驶员从业资格证考试合二为一，考试者可选择资格证参加统一考试，拿证后可在巡游出租车和网约车之间“二选一”。

需要注意的是，网约车不光人要有资格证，车辆和所属平台公司也须具备相应证件，“三证”齐全才能正常经营；私家车不能充当网约车。