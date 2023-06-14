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第九期“三个一批”：洛阳39个项目集中签约、37个项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 22:48

　　今天的项目，就是明天的产业；今天的投资结构，就是明天的产业结构。

　　15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动，集中签约项目39个、总投资260.6亿元，集中开工重点项目37个、总投资277亿元，掀起了新一轮抢机遇、抓项目、扩投资、增动能的热潮。

　　以风口为方向，重塑产业新格局

　　洛龙区高速光电连接器项目、宜阳县5G电子及芯片散热基体材料项目、伊川县光电复合材料生产项目、涧西区高端特种装备生产基地项目……在全省第九期“三个一批”项目建设活动洛阳分会场，现场签约的项目紧扣我市17条重点产业链，成长性好、竞争力强、市场前景广，瞄准的是风口赛道，布局的是战略性新兴产业。

　　抓发展必须抓产业，抓产业必须抓风口。洛阳市委十二届四次全会明确提出，要抢抓新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节、新的消费需求不断涌现带来的机遇，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，首先就是“要着力发展‘风口产业’，加快重塑产业格局”。

　　在此次“签约一批”活动中，洛阳市集中签约39个重点项目，总投资260.6亿元，涵盖新能源、新材料、新IT、智能装备等重点风口领域。这两年，百万吨乙烯、中州时代、三六零中部数字安全产业基地等风口产业龙头项目落地洛阳，双千亿级新能源电池产业集群、超千亿级电子化工材料产业集群和光电元器件产业集群正加快形成。

　　洛阳市发改委有关负责人表示，下一步，将进一步强化“风口”意识、集群意识、创新意识，大力培育引进新能源、新材料、人工智能等风口项目，持续实施高成长性企业培育行动、高新技术企业倍增行动，加快推动优势产业延链补链强链，有的放矢把“风口产业”做起来，不断提升产业核心竞争力。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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