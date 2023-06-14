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提醒！洛阳警方发布临时交通管制通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2023.08.15 19:19

　　据“平安洛阳”微信公众号消息，2023年8月18日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将在洛阳市老城区应天门北广场举行，当日17时至23时洛阳部分区域实行交通管制。具体内容如下：

洛阳市公安局
河南省第十四届运动会暨第八届残疾人
运动会开幕式期间临时交通管制通告

　　河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于2023年8月18日晚在洛阳市老城区应天门北广场举行，为保障活动期间道路交通安全、畅通、有序，确保开幕式活动安全顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定，决定在开幕式期间对部分道路采取临时性交通管制措施。现将有关事项通告如下：

　　一、交通管制时间

　　2023年8月18日17时至23时。

　　二、交通管制区域

　　(一)核心封闭区：嘉豫门大街(不含)以东、金业路(不含)以西、唐宫路(不含)以南、九都路(不含)以北。

　　(二)中距离管控区：金谷园路-人民西路-体育场路(不含)以东、金业路(不含)以西、瀍涧大道(不含)以南、九都路(不含)以北。

　　(三)外围分流区：解放路(不含)以东、新街(不含)以西、状元红路(不含)以南、洛河以北。

　　三、交通管制措施

　　(一)2023年8月18日17时起，将对核心封闭区适情进行交通管制，除持有专用通行证的车辆外，禁止其它车辆(含机动车和非机动车)和行人在管制区域内通行或者滞留。

　　(二)持有专用通行证的车辆要服从现场执勤人员指挥，按照指定区域停放，违者将予以拖离。

　　(三)活动期间，公安机关交通管理部门可以根据道路交通流量情况，适时对中距离管控区、外围分流区采取间断放行管制措施，请广大市民积极配合，自觉服从交通警察的指挥。

　　(四)活动期间，由南向北通行车辆可绕行王城大道、解放路和新街，由北向南通行车辆可绕行嘉豫门高架，东西通行车辆可绕行滨河南路、滨河北路、玄武门大街。因交通管制对过往车辆和人员带来的不便，请广大群众予以理解支持，提前规划出行时间及路线。

　　(五)封闭区域内涉及公交线路调整及地铁应天门站运营由公交公司和轨道公司另行通告。

　　(六)凡违反有关规定的，公安机关交通管理部门将依法进行处理。

　　特此通告

　　洛阳市公安局

　　2023年8月15日⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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