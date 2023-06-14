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洛阳有望新增4家省级产业研究院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 18:08

　　15日，记者从洛阳市工信局获悉，经企业申报、地方初审、专家评审、现场考察等程序，河南省拟组建第三批省级产业研究院，并于近日进行名单公示，洛阳4家单位入选。

　　其中，由中色科技牵头组建的河南省有色金属加工先进工艺和高端装备产业研究院，以引领行业发展、完善产业链为目标，将重点开展有色金属功能材料、复合材料精深加工关键技术的研发；

　　由中信重工牵头组建的河南省智能矿山装备产业研究院，将构建面向高端矿山及相关装备行业的产品研发、制造协同创新体系，搭建矿山智能装备研发平台等4个平台；

　　由中航光电牵头组建的河南省光电子器件产业研究院，将集结光电子器件产业头部企业、高校以及产业链相关企业，聚焦省市“风口”产业发展，以光电互连产品为核心开展研发；

　　由发恩德矿业牵头组建的河南省矿产资源智能高效利用装备技术产业研究院，将瞄准智能探采选行业前沿，完成采掘全流程智能化管理平台建设，形成一批银铅金智能探采选共性技术和三维智能可视化建模与矿体定位技术，探矿、采矿、选矿综合指标及关键技术。

　　产业研究院作为集研发、中试、工程化、产业化于一体的创新联合体，是链接产学研用的“关键环”和“接力棒”，能有效打通科技成果产业转化“最后一公里”。后续洛阳将不断加快产业研究院建设步伐，通过打造体系化、任务型、开放式的创新联合体，推动产业链、创新链深度融合，为洛阳制造业高质量发展进一步提供技术支撑和动力引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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