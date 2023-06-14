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行业之最！轴研科技研发国内首台套18兆瓦海上风电主轴轴承在洛下线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 18:07

　　15日，正值首个“全国生态日”，由洛阳轴研科技有限公司(以下简称“轴研科技”)研发的国产首台套18兆瓦海上风电主轴轴承在洛阳顺利下线，刷新国产大功率风电主轴轴承纪录，为“30·60”双碳目标的加速实现再次贡献“洛阳动力”。

　　作为风电机组的核心部件，主轴轴承承担着吸收叶轮气动载荷和传递功率的重要作用，被称为风电机组“心脏”。其中，大功率风电主轴轴承因对可靠性要求极高、技术难度大，此前长期被国外垄断，成为国产风电行业发展的痛点、难点。

　　此次下线的18兆瓦海上风电主轴轴承，除了作为目前国产功率最大的风电主轴轴承，在单机容量上创下新纪录外，还在多个领域实现了创新突破。

　　其中，轴承应用了轴研科技联合开发的WC/C表面处理技术，通过离子溅射形成新的表面涂层，可以充分实现减磨耐磨，有效解决海上风电轴承易产生白色腐蚀裂纹和电腐蚀等行业难题。

　　根据所搭载的主机工况特点，轴研科技对轴承接触角、滚动体尺寸等主参数进行定制化设计，使得产品在具备优异承载能力和可靠性的基础上，可完全满足海上风电25年寿命要求。

　　值得一提的是，轴研科技自主研发的第二代寿命预测系统也将在国产首台套18兆瓦海上风电主轴轴承上得到充分应用。该系统可对主轴轴承的游隙、温度、振动、转速等运行状况进行实时监测反馈，并评估轴承剩余使用寿命，同时能够及时反馈预警信号，提醒工程师对风机进行调整和维护，通过数字化、智能化手段，最大限度地护航海上风电运行安全。

　　在产品研发过程中，轴研科技积极组建风电轴承博士研发团队，围绕不同材料的接触疲劳寿命开展攻关，同时通过反复仿真计算，对轴承接触角、滚动体直径及长度和保持架结构进行最优匹配，最终确保这一“国产关键件”顺利落地。

　　“该产品的成功下线，是我国大功率风电主轴轴承从跟跑到并跑的又一关键转折点，是我国风电轴承发展的新的里程碑。”中国轴承工业协会理事长周宇对首台套18兆瓦海上风电主轴轴承给予高度评价。

　　风电轴承是风电产业的核心关键零部件，保证其自主、安全、可控，是关系产业安全、国家经济安全的大事。目前，轴研科技已具备风电主轴轴承年产能3000台套、风电齿轮箱轴承年产能3500台套的生产能力。后续企业将进一步加大产业化投入，通过坚持“锻造轴研所长、服务国家所需”，持续为风机关键部件国产化替代贡献创新力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 王国兴 王高峰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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