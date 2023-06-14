提速建设！国宏智能装备科技产业社区奋力打造科技创新新地标

14日，走进位于洛阳市伊滨区的国宏智能装备科技产业社区项目建设现场，随着塔吊长臂挥舞，机器接连轰鸣，在300多名建设者奋战下，一栋栋身披绿色安全防护网的建筑已完成主体封顶，项目处处一派火热朝天繁忙景象。

14日，走进位于洛阳市伊滨区的国宏智能装备科技产业社区项目建设现场，随着塔吊长臂挥舞，机器接连轰鸣，在300多名建设者奋战下，一栋栋身披绿色安全防护网的建筑已完成主体封顶，项目处处一派火热朝天繁忙景象。

该项目由洛阳国宏园区发展有限公司投资，总占地583亩，在建项目占地180亩，包含12栋3层智能制造厂房、3栋7层厂房和1栋科研办公楼，共分两期建设。当前主要推进的项目一期由中建八局第二建设有限公司承建，共包含6栋智能制造厂房和1栋科研办公楼，建设进度已超七成，计划于年底前正式投用。

围绕产业发展，国宏智能装备科技产业社区重任在肩：聚焦新能源和智能制造两个主导产业，重点围绕龙门实验室和国家农机装备中心两位“行业大咖”的科研成果转化，同时协同中州时代上下游产业链配套企业落地……该项目旨在通过打造科技产业新型社区，加速助力伊滨科技产业新城建设，为洛阳产业高质量发展贡献更多“伊滨力量”。

围绕运营提质，国宏智能装备科技产业社区积极创新：发力前置招商和赋能服务两项关键抓手，通过优质国资平台品牌支撑背书，依托国宏投控集团产业投资和类金融服务等资源，项目通过“房东变股东”的运营理念创新，实现与园区企业的共同成长。

其中，在前置招商上，该项目同洛阳市商务局、市工信局以及伊滨区招商服务中心围绕产业链招商建立紧密联动关系，为项目资源导入、招商政策支撑打下坚实基础；与国宏投控集团所属科创集团、洛创投等产业投资主体协同联动，探索并施行了“国宏智能装备科技产业社区提供空间载体、基金投资公司提供资金支撑、市直单位和地方政府提供政策信心”的联合招商模式，进一步提升了项目对接成效。

在赋能服务上，该项目积极完善工业厂房、专家公寓、宿舍餐厅、活动中心、办公大楼等配套设施，同时对标上海临港集团，集聚工商、税务、法务、银行等40余家第三方专业机构，为入园企业提供全方位赋能服务。在此基础上，项目凭借以创新租金入股、厂房资产入股等方式，助力入园企业发展壮大，其中一家入园企业通过“孵化”，已成功自建园区并启动上市程序，在此过程中，洛阳国宏园区发展有限公司也获得了1000万元的投资份额，形成了“由房东变股东”的生动实践。

“近日召开的市委十二届四次全会提出，要通过建好科技产业社区，打造全链条科技企业孵化体系，促进科技型中小企业蓬勃发展。下一步，我们将继续为入园企业提供全方位赋能服务，助力伊滨科技新城建设，在此过程中，彰显国宏集团‘服务区域发展，提升自身价值’的功能、使命和担当。”国宏智能装备科技产业社区项目负责人裴新杰表示。

截至目前，该项目在建园区已同14家企业签订入园意向协议，意向入园面积约7万平方米，占一期项目的80%。随着浙江大学叶志镇院士锌溴液流电池团队、中航光电所属中航富士达线缆、上市公司合众思壮贴片智造等“风口”产业项目的加速对接引进，国宏智能装备科技产业社区正在朝着打造“创新、智慧、数字”高度融合的科技创新新地标方向不断迈进。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）