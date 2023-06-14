“你点我检”第二站！关注洛阳烧烤集中区域肉类食材抽检

立秋节气已过，“撸串儿”仍然是晚间聚餐的热门选择。14日晚，由洛阳市市场监管局联合洛报融媒启动的“你点我检”活动第二站，来到洛阳烧烤集中区域之一瀍河区塔西烧烤城，随机选取烧烤店，对群众关注度较高的熏烧烤肉类(自制)食品品种进行专项抽检。

立秋节气已过，“撸串儿”仍然是晚间聚餐的热门选择。14日晚，由洛阳市市场监管局联合洛报融媒启动的“你点我检”活动第二站，来到洛阳烧烤集中区域之一瀍河区塔西烧烤城，随机选取烧烤店，对群众关注度较高的熏烧烤肉类(自制)食品品种进行专项抽检。

抽检开始前，洛阳市市场监管局和瀍河区市场监管局执法人员对烧烤店是否持有《食品经营许可证》，从业人员健康证明是否有效，原料进货查验索证索票制度落实情况、经营场所环境是否干净卫生等方面进行了现场检查。

按照食品安全抽检工作的要求，两人一组负责抽取样本。洛报融媒记者看到，抽取样本分为没有腌制的生鲜羊肉和已经烤好的熟羊肉。抽好样本后，抽检人员在执法人员和商家均在场的情况下，将所有样本分别装袋封存，填写《国家食品安全抽样检验抽样单》《国家食品安全抽样检验告知书》和国家食品安全抽样检验封条等。最后，抽检人员在每个样本的封口处贴上国家食品安全抽样检验封条，再用胶带封得严严实实，整个过程有影像采集设备全程录像。

接受“体检”的烧烤食材将会进行哪些检测？这是不少人关心的内容。洛阳市市场监管局相关负责人说，主要包括兽药残留、非法添加情况、亚硝酸盐等。为了保证抽检结果的准确性，抽检样本需要放入车载冷藏箱，并连夜送至洛阳市市场监管局委托的检验机构进行检测，预计10天左右出具结果。