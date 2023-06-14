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突破极限制造！中信重工自主研制的国内首台套最大球磨机在洛阳完成工厂试车并交付客户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 15:25

　　“洛阳智造”突破“卡脖子”技术和矿山重型装备极限制造！15日上午，由中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)自主研制的“中国造”首台套最大球磨机，在洛阳完成工厂试车并交付客户，标志着我国在大型碎磨装备自主研发和制造领域再创新高，同时创下出口海外规格最大球磨机新纪录！

　　“直径8.2米、长12.7米，年产能超750万吨，技术性能、工艺制造、加工周期等方面均实现业内新突破。”该磨机总设计师、中信重工粉磨装备研究所所长唐必亮介绍，这是中信重工按照国际标准、国际规范，采用了三维参数化设计、变频双驱同步电机驱动、大型纯静压轴承及润滑、智能负荷传感、大模数开式齿轮设计及制造等多项核心关键技术，代表了目前国际高端矿业装备的先进水平。

　　长期以来，我国矿物资源开采能耗高、效率低，关键矿山装备及技术依赖进口。基于强大的制造实力以及连续球磨机在海外丰富的应用经验积累，近年来，中信重工依托智能矿山重型装备全国重点实验室，持续创新，不断主动破题，在超大型节能碎磨重型装备的高效高可靠性以及智能化方面达到了国际先进水平，特别是在矿山重型装备的极限制造技术和低速重载高功率密度传动系统制造技术方面取得新突破，不断刷新国内自主研制大型磨机的纪录：溢流型球磨机直径从4.27米发展到8.2米，(半)自磨机直径从5.5米发展到12.2米，累计交付1700余台套，不断替代进口产品，并出口全球超过68个国家和地区，在“一带一路”沿线建成一大批矿山示范项目，推动我国矿山装备产业实现从“跟跑”到“并跑”“领跑”的重大跨越，持续为全球客户提供了全流程系统解决方案。

　　“该设备将应用于中资矿企在非洲加纳的首个金矿项目，这是中信重工携手中国企业昂首走出去，为构建中非命运共同体增光添彩的又一生动实践。”中信重工党委书记、董事长武汉琦表示，中信重工将抢抓新一轮产业变革带来的机遇，持续强化科技创新，担当国企责任，牢记制造强国使命，致力于推动全球矿山产业的可持续发展，持续推进高端矿山重型装备技术创新与深度应用，全方位助力金属矿、非金属矿领域多种事关国家战略安全和国民经济命脉矿产资源的高效开发利用，不断增强国家战略性矿产资源和重要产业链供应链安全保障能力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 李卫超 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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