快讯！洛阳37个重点项目集中开工 总投资277亿元

15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。
15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。
15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。“开工一批”项目集中开工仪式在麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目举行。
据介绍，洛阳市共集中开工重点项目37个，总投资277亿元，年度计划投资90.6亿元。
——先进制造业项目19个，总投资150亿元，年度计划投资43亿元，包括嵩县总投资10亿元的豫青新材料“钼延压品”加工、孟津区总投资5亿元的铜一年产2万吨高端金属复合材料二期等项目。
——战略性新兴产业项目7个，总投资43亿元，年度计划投资17亿元，包括洛宁县总投资12亿元的科创产业园、洛龙区总投资10亿元的现代生物产业化基地二期等项目。
——社会民生及现代服务业项目11个，总投资84亿元，年度计划投资30亿元，包括涧西区总投资10亿元的上海市场商业片区提升改造、伊川县总投资9.6亿元的县中医院建设等项目。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 白云飞 梅占国 实习生 郭加琪 文/图）
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