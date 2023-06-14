洛阳地铁全线共设置34个母婴室

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：郑州地铁全线网车站设置30余个独立母婴室，洛阳地铁站设置的有母婴室吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁站设置的有母婴室吗？

洛阳市轨道交通集团回复：我司秉承“以礼相待、成人之美”的服务理念，目前洛阳地铁全线共设置34个母婴室，平均面积约8平方米，均配备婴儿操作平台、婴儿安全安座椅、洗手台、婴儿床、蚊帐、桌椅等设备，并张贴卡通墙贴，营造了暖心氛围。后续，我司将根据您的建议不断改进并提高服务质量。

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