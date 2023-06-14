燃气自闭阀必须安装吗？新奥华油燃气公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：燃气公司上门检修要求安装自闭阀，这个阀门是否必须安装？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：燃气公司上门检修要求安装自闭阀，这个阀门是否必须安装？

新奥华油燃气公司回复：为贯彻落实洛阳市安全生产委员会《关于加强家庭用户燃气使用安全管理的通告》及《关于印发全市城镇燃气安全排查整治实施方案的通知》(洛燃专班〔2022〕1号)文件要求，从源头上杜绝户内燃气事故发生，切实保障人民群众的生命和财产安全，依据《燃气工程项目规范》(GB55009—2021)等相关法规规范，要求对我市管道用户加装自闭阀、金属软管。且此次普及安装，由我司联合各区、街道办，制定加装计划表，小区分包责任到人，计划推进，安全施工。安装完毕后交付人员进行气密性实验，以确保居民用气安全。

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