快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资260.6亿元

15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。全市共集中签约项目39个、总投资260.6亿元。

15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。全市共集中签约项目39个、总投资260.6亿元。 今天的投资结构就是明天的产业结构。 15日上午，洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动。全市共集中签约项目39个、总投资260.6亿元。 其中，伊滨区海亦盾构机项目、洛龙区高速光电连接器项目、宜阳县5G电子及芯片散热基体材料项目、伊川县光电复合材料生产项目、西工区智能电控设备生产项目、涧西区高端特种装备生产基地项目、孟津区钛材精深加工项目、洛宁县电子产品锂电池生产项目等8个代表性项目在洛阳市分会场签约，其他项目签约在所属县区同步进行。 下一步，全市上下将牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”活动，优化项目审批、加速项目落地，全力以赴抓项目、扩投资、拼经济，迅速掀起新一轮重大项目建设热潮，为经济高质量发展夯实产业基础。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 梅占国 实习生 郭加琪 文/图）