天津桥南，渤海王子险被刺

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

渤海质子大门艺

近日《封神》(第一部)热映，影片中的“质子军团”备受人们瞩目。

在古代，质子是派往他国或敌方等的人质，多由身份贵重的王子担任。唐代时，渤海国王子大门艺就是一名质子，他对本国和唐王朝都忠心耿耿，却因此在洛阳天津桥南遭人刺杀，这是怎么回事？

事情得从大门艺的父亲大祚荣说起。

大祚荣是渤海国的缔造者，本为靺鞨族粟末部的首领。靺鞨又称靺羯，是东北亚地区的一个古老民族(古称肃慎，是满族前身)。粟末靺鞨依粟末水而居，意为“松花江流域的山林部落”。

武周圣历元年(公元698年)，大祚荣在敖东城(今吉林敦化一带)建国，以“大”为姓氏，自称震国王，这是渤海国的前身。

神龙元年(公元705年)正月，洛阳城中的女皇武则天病重，宰相张柬之趁机联合禁军首领李多祚发动政变，逼迫武则天退位。李多祚是靺鞨人，早年率部归唐，屡立战功，宿卫北门已有近30年，深得李唐皇室信任。

唐中宗李显登基后，大祚荣通过李多祚向唐王朝上表祝贺，以示归顺。唐中宗派御史张行岌前去招抚，大祚荣为表示诚意，就让次子大门艺随张行岌入唐为质。

大门艺来到洛阳，被赐宅于天津桥南的积善坊，平时也随驾往来于东西两京。唐玄宗先天二年(公元713年)，大祚荣被册封为渤海郡王。他与唐王朝保持着友好的关系，但在他的长子大武艺继位后，这种平和的局面被打破了。

开元七年(公元719年)，大祚荣去世。大武艺接受唐王朝的册封，成了第二任渤海郡王。他不愿安于现状，对内私改年号为“仁安”，对外则发动战争，不断开疆拓土，征服了不少周边的小国家。北边的黑水靺鞨见势不妙，决定投靠唐王朝，开元十四年(公元726年)，唐玄宗在其地设了黑水州，并派长史前去镇守。这一下，大武艺坐不住了。

当时，大门艺已回到渤海国，大武艺决定让他带兵去攻打黑水靺鞨。不料因为此事，兄弟二人竟反目成仇。

王子避难再入唐

在大武艺看来，黑水靺鞨与自己同族，如今却与唐王朝走得这么近，其中必有阴谋。他对众人说：“黑水途经我境，始与唐家相通，旧请突厥吐屯(官名)，皆先告我同去。今不计会，即请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。”

大门艺是大武艺的亲弟弟，入唐当质子多年，深知双方实力悬殊，就劝阻道：“黑水请唐家官吏，即欲击之，是背唐也。唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，但自取灭亡。”

大武艺不听劝告，一意孤行，强令大门艺带兵北上。到了边境，大门艺思来想去，觉得这仗还是不能打，就再次劝大武艺收回成命。大武艺被激怒了，决定召回大门艺，让堂兄大壹夏前去领兵。

大门艺没敢回去。他听说哥哥要把自己杀掉，就一路奔逃，入唐避难，被唐玄宗拜为左骁卫将军。大武艺忍不下这口气，很快派使者前来要人，唐玄宗谎称已将大门艺流放岭南，暗中却让他躲到了安西。

没想到，渤海使者并不好糊弄。大武艺不久就知道了实情，他毫不客气地质问唐玄宗：“大国应当以信义示人，怎能使用这种欺诈的手段？”唐玄宗自知理亏，只得将大门艺暂时流放岭南，又查出了泄密的人，将他们全部降职。

大武艺要求诛杀大门艺，唐玄宗不肯。于是，开元二十年(公元732年)秋，大武艺派大将张文休攻打山东登州，杀了刺史韦俊。唐玄宗也命人回击，次年正月还“遣大门艺诣幽州发兵”，又让新罗质子金思兰回母国借兵，要对大武艺形成夹击之势。

由于天寒地冻，积雪深达丈余，双方的仗打得很不顺利，最后大武艺只好退兵。他知道自己没办法与唐王朝抗衡，又担心唐玄宗会扶持大门艺取代自己，便决定一边与唐修好，一边派人去刺杀弟弟。

唐玄宗当然会保护大门艺，但他的做法也颇受人诟病。北宋司马光就在《资治通鉴》中说：“王者所以服四夷，威信而已。”大门艺无罪被追杀，天子处置不当，又在小国面前失了威信，够可耻的。

天津桥南遇刺客

开元二十一年(公元733年)正月，满怀怨恨的大武艺派出刺客，要到洛阳取大门艺的性命。

大门艺住在天津桥南的积善坊，刺客大概就守在他的家门口。据《资治通鉴》记载，当时大武艺“密遣客刺门艺于天津桥南”，幸亏大门艺反应敏捷，得以“不死”。随后，唐玄宗命人在洛阳全城搜捕贼党，将他们一网打尽。

这次刺杀行动失败，让大武艺冷静了一段时间。他曾与契丹一起袭扰唐王朝，但契丹首领屈剌与可突干都害怕幽州长史张守珪。开元二十二年(公元734年)，契丹别帅李过折斩杀二人，率众降唐。当年冬天，张守珪“传屈剌、可突干等首于东都，枭于天津桥之南”，大武艺深受触动，遂派使者到洛阳朝觐唐玄宗，并附表谢罪。

从此之后，渤海国与唐王朝之间没有再发生大的战事。大武艺去世后，继位的大钦茂更是“偃武修文”，大力学习唐王朝的各种典章制度。即使安史之乱爆发，他也没有“趁火打劫”，因此唐王朝平定叛乱后，便下诏册封大钦茂为渤海国王，使其地位得到进一步的提高。

从大祚荣建国开始，历史上的渤海国共存在229年，其间数次迁都，有“渤海五京”之称。因渤海国的经济、文化等一度非常繁荣，它也被称为海东盛国。

可惜，唐王朝灭亡后，渤海国也逐渐分崩离析。它曾与契丹结怨，被契丹视为“世仇”，公元926年被契丹皇帝耶律阿保机所灭。

再说大门艺，尽管后来渤海国与唐王朝修好，多次派使者入唐学习，他也始终没有再回去。有人说他是热爱中原文化，有人说他是忠于大唐王朝，但真正挡住他回国脚步的，应该是天津桥南被刺杀的那一幕吧！

哪怕曾经兄弟情深，但有些事情一旦发生，他们就再也回不到过去了。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）