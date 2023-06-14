洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全面准确贯彻市委全会精神 为现代化洛阳建设提供坚强组织保证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:39

　　近日，市委组织部召开部长办公会，传达学习市委十二届四次全会精神，部署下一步贯彻落实举措及组织部门重点工作。市委常委、组织部部长王森主持并讲话。

　　会议强调，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，意义重大、成果丰硕。全市组织系统要提升站位抓学习。深刻认识到发展产业是现代化建设的首要任务，也是稳定经济运行的关键举措，深刻认识到加快建设现代化产业体系是这次全会的主题，持续增强建设现代化产业体系的坚定自觉。要着眼大局抓学习。深刻认识当前产业发展面临的挑战和重大机遇，牢牢把准推动现代化产业体系建设的四个关键抓手，在精准有效推动产业高质量发展中强化担当、优化服务、提供保障。要立足职责抓学习。针对部分领导干部抓产业信心决心不足、学习研究不深、能力本领不够、创新思维不强等问题，常态化选派优秀干部跟班学习、挂职锻炼，分层分类抓好精准培训，全面提升干部队伍推动产业发展能力，引导党员干部深入一线解决问题、攻坚克难、靠前服务、狠抓落实，把干部、组织、人才等资源向市委确定的重点工作、领域和部位精准投放，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
        马齿苋煮水能缓解近视？叶黄素和DHA可以帮助视力发育吗？缓解眼疲劳，蒸汽眼贴和滴眼液哪个更管用？
  • ·洛阳市妇幼保健院荣获“第一届全国新生儿复苏技能大赛-华北赛区"银奖
  • ·益生菌可以长期服用吗？
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资26...
  • 中航光电基础器件产业园项目加快推进
  • 生态宜居 美丽洛阳【组图】
  • 英仙座流星雨惊艳登场【高清图集】
  • 明起洛阳再迎高温天气
  • 共建美丽洛阳！洛阳发布全国生态日倡议书
  • 洛宁县赵村镇中沟村千亩油葵进入盛花期
  • 全国生态日 | 洛阳，不止青绿
  • 有的放矢把风口产业做起来——深入贯...
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    绿叶风摇香气来

    洛阳关林庙

    风景如画

    雨中归来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605