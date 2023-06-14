全面准确贯彻市委全会精神 为现代化洛阳建设提供坚强组织保证

近日，市委组织部召开部长办公会，传达学习市委十二届四次全会精神，部署下一步贯彻落实举措及组织部门重点工作。 近日，市委组织部召开部长办公会，传达学习市委十二届四次全会精神，部署下一步贯彻落实举措及组织部门重点工作。市委常委、组织部部长王森主持并讲话。 会议强调，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，意义重大、成果丰硕。全市组织系统要提升站位抓学习。深刻认识到发展产业是现代化建设的首要任务，也是稳定经济运行的关键举措，深刻认识到加快建设现代化产业体系是这次全会的主题，持续增强建设现代化产业体系的坚定自觉。要着眼大局抓学习。深刻认识当前产业发展面临的挑战和重大机遇，牢牢把准推动现代化产业体系建设的四个关键抓手，在精准有效推动产业高质量发展中强化担当、优化服务、提供保障。要立足职责抓学习。针对部分领导干部抓产业信心决心不足、学习研究不深、能力本领不够、创新思维不强等问题，常态化选派优秀干部跟班学习、挂职锻炼，分层分类抓好精准培训，全面提升干部队伍推动产业发展能力，引导党员干部深入一线解决问题、攻坚克难、靠前服务、狠抓落实，把干部、组织、人才等资源向市委确定的重点工作、领域和部位精准投放，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)