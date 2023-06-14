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徐衣显在调研牡丹产业发展时强调：瞄准新标杆厚植新优势打造新花都 构建新机制开拓新市场建设新花城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:39

　　昨日下午，市长徐衣显率队调研牡丹产业发展工作，并主持召开座谈会。他强调，要深入贯彻市委十二届四次全会精神，把牡丹发展作为擦亮城市名片的重要举措，把牡丹产业作为建设现代化产业体系的重要一环，以国际化先进水平为标杆，以牡丹产业全链条全业态集聚集群发展为方向，加快创新大平台，加快彰显新特色，让“牡丹花都、北国花城”的亮丽名片在现代化洛阳建设中更加光彩。

　　老城区是市区牡丹最集中的种植和观赏区。徐衣显深入邙山街道土桥社区等处，实地了解催花牡丹种植、牡丹鲜切花、直播带货等情况，充分肯定当地以“花经济”助力群众增收的做法。在万景祥牡丹产业集团，徐衣显详细询问牡丹鲜花饼、牡丹籽油、牡丹花茶等牡丹衍生产品的生产、销售情况，希望企业深耕牡丹深加工，持续做大市场、做优产品、做强品牌。洛阳农林科学院在国内最早开展牡丹组培技术研究，被授予“国家牡丹芍药种质资源库”。徐衣显仔细了解种质资源保护、新品种培育、创新成果转化等情况，强调要深化改革创新，加快与市场对接，强化科技赋能、产学研协同发展。徐衣显还到神州牡丹园调研，对牡丹四季盆花、牡丹(芍药)鲜切花等给予高度评价，希望企业发挥龙头作用，带动全市牡丹产业高质量发展。

　　随后，徐衣显主持召开座谈会，与企业代表、科研院所负责人及相关专家学者一道，围绕建好“牡丹花都、北国花城”目标，共同探讨行业趋势、市场前景、发展方向、发展路径等。徐衣显强调，要对标“国际化”，打造新花都。突出国际视野，抢抓产业风口，破解短板弱项，统筹好物理空间和市场布局、牡丹观赏和文化价值、产业发展和品牌打造，推动“花会经济”向全方位价值拓展。要聚焦“甲天下”，发展新文旅。牡丹是最具洛阳特色的文化名片之一，持续打好“国花牡丹”牌，丰富新业态、打造新产品、培育新场景、促进新消费，走好新文旅发展之路。要创新“大平台”，开拓新市场。以创新为引领，以龙头为带动，推动牡丹种养家庭化、科研市场化、产业集聚化、交易平台化、文创多元化，构建全业态全场景新型观赏平台、科研平台、产业平台、市场平台，全力提升洛阳牡丹产业影响力、竞争力和带动力。要政府“强主导”，构建新体系。适应新目标、新要求、新期待，以“花都”深化体制机制改革，以“花城”完善顶层设计，发挥行业协会作用，强化财政、金融、人才、土地等要素保障，构建机构、政策、科研、品牌、营销、配套、宣传等多位一体服务体系，形成推动牡丹产业高质量发展的强大合力。

　　宗国明、韩治群、李新红、程相朝参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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