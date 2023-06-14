洛阳探索推出汉服租赁异地还衣、共享汉服服务

在洛阳租赁汉服，有了更方便的归还方式。昨日，记者从瀍河区文旅产业发展中心获悉，该区首批4组汉服租赁异地还衣快递柜已完成安装、调试，借助它们，游客无须再返回原租赁店铺归还汉服，汉服换装体验时间更充裕、场所更自由。

免费换装

在洛阳租赁汉服，有了更方便的归还方式。昨日，记者从瀍河区文旅产业发展中心获悉，该区首批4组汉服租赁异地还衣快递柜已完成安装、调试，借助它们，游客无须再返回原租赁店铺归还汉服，汉服换装体验时间更充裕、场所更自由。

瞄准游客需求，拓宽汉服租赁服务范围

换上汉服到白马寺、洛邑古城、应天门等热门景点挨个打卡，是不少游客到洛阳必选的体验项目，但是汉服租赁往往需要“哪里租哪里还”，且汉服租赁店铺有营业时间限制，这让不少奔波打卡的游客略感时间紧迫。

“共享汉服”标识

如何让游客获得更好的汉服换装体验？7月中旬，瀍河区成立汉服文化协会，在广泛汇集全区21家汉服租赁店铺经营者的意见后，关于汉服租赁异地还衣、共享汉服的想法逐渐成形。该区汉服文化协会会长张科锋解释，简单来说，异地还衣其实是“定制化”的同城速递，专为汉服租赁者服务，大家只要把换下来的汉服放进专用的快递柜，快递小哥会及时把汉服送还原店铺。

“由文旅部门牵头，我们与多家快递企业进行对接，最终选择了中国邮政作为合作方。”张科锋表示，为了方便游客换下汉服、拆解头饰，该区还进一步拓宽汉服租赁服务范围，推出共享汉服服务。无论游客身穿哪家店铺的汉服，只要走进门口设有“共享汉服”标识的店铺，就可免费使用试衣间换下汉服，并由专业人员为其拆解头饰。目前，瀍河区21家汉服租赁店铺已全部参与共享汉服服务。